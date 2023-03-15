В районах Новолипецка и Тракторного отключат холодную воду

16 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в четырех районах города – отключения холодной воды коснутся потребителей более двух десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Левого берега – в домах №№ 5, 7, 12, 14, 16 по улице Крупской, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Парковой, № 12 по улице Невского, № 1 по улице Суворова, в частном секторе улиц Волжской, Лермонтова, Озерной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Парковая,9.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Тракторного – дома №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14 по улице Волгоградской, № 15 по улице Ильича, № 14а по улице Студенческой, частный сектор улиц Ильича, Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, переулка Ильича. Цистерна с водой подъедет к дому № 8 по улице Волгоградской.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Гагарина, 107/3.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители еще одного участка улиц Гагарина и Терешковой – из-за ремонтных работ отключат холодную воду в домах №№ 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 по улице Терешковой, № 95/2 по улице Гагарина и в здании детского сада № 18 по улице Гагарина, 93/2. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Гагарина, 93/2.

16 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».

С 14:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Гагарина, Балмочных.

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 1, 3а по улице Л. Шевцовой, улица Тюленина, переулок Брянский.



С 08:00 до 16:00 обесточат дом № 9 по улице Загородной.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 14 по Универсальному проезду, №№ 28, 37, 41 по улице Кривенкова, №№ 2а, 34, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65 по улице Минской, №№ 4, 6, 8, 8а, 14, 34 по улице Свиридова, № 56 по улице Стаханова, а также на улицах В. Музыки, Опытной, Космонавтов, в 34 микрорайоне, по Лебедянскому шоссе.



