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Липецкая вечЁрка: повестки из военкомата, деталь ракеты на огороде, и судьба «птичек» Скольского моста
Сегодня, 15 марта, военком Валерий Герасименко рассказал, зачем липчанам рассылают повестки, в селе Воскресенское Данковского района нашли еще один предмет, похожий на кожух ракеты, и липчане озаботились судьбой эмблем с Сокольского моста.
Полтора месяца назад в интервью GOROD48 Валерий Герасименко уже говорил о необходимости актуализации баз данных военкоматов.
Житель села Воскресенское Данковского района Николай Молчанов нашел на своем огороде предмет, похожий на кожух ракеты. О находке мужчина тут же сообщил в экстренные службы, которые оцепили его огород.
Стоит добавить, что подобную находку сделали 9 марта на одном из полей Добровского района. Тогда правительство Липецкой области сообщило, что «конструкция является защитным колпаком двигателя российской ракеты. Их устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал». При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью».
Если 9 марта жителей Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов напугали громкие хлопки в небе, то сегодняшняя находка уже стала поводом для шуток. Комментаторы GOROD48 соревновались в остроумии.
— Капусту квасить можно, кому-то повезло, — написала Ната.
— Ната, если найти две, можно квасить под капусту, — ответил женщине любитель выпить.
— В таком котелке удобно уху варить на костре, — предложил читатель, подписавшийся для котелка сойдет.
— Быть не может, это пепельница! — высказал свое мнение Дух Ярослава Гашека.
— Там дюральки кило на 20, — по-хозяйски заметил меллист.
На Сокольском мосту начался демонтаж ограждения. Липчан взволновала судьба «птичек» — чугунных эмблем завода «Свободный Сокол», которые украшали секции забора. Некоторые хотели бы взять такую себе на память. Возможно, старую ограду сдадут на металлолом, а на отремонтированном мосту появятся новые «птички», но из композитных материалов.
— Ну что, господа липчане, кто готов скинуться на птички? Только не все сразу, — предложил Енот.
— Скоро совсем ничего не останется от нашего счастливого прошлого, — заметил Житель.
— Отреставрируйте и поставьте, — попросила Изгородь.
— Всё нормально, сокол улетел, он же свободный. — объяснил Дух Ярослава Гашека.
Сегодня стало известно, что накануне губернатор Игорь Артамонов подписал постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за паводка.
По состоянию на 15 марта подтопленными остаются восемь участков дорог и два моста. В ближайшее время еще потеплеет, даже ночью прогнозируют плюсовые температуры, поэтому ситуация с прохождением паводка может ухудшиться, однако спасатели все же надеются на лучшее.
В Липецке по прогнозу синоптиков, завтра потеплеет до +9 градусов, преимущественно без осадков.
Ко мне
Уж лучше
пошел опочивать
Animal Planet.
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