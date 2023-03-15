Липецкая вечЁрка: повестки из военкомата, деталь ракеты на огороде, и судьба «птичек» Скольского моста

Сегодня, 15 марта, военком Валерий Герасименко рассказал, зачем липчанам рассылают повестки, в селе Воскресенское Данковского района нашли еще один предмет, похожий на кожух ракеты, и липчане озаботились судьбой эмблем с Сокольского моста.