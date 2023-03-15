В России

33 минуты назад

Белгородскую область обстреляли второй раз за день

79
#обстрел #Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область.

ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском районе Белгородской области 15 марта, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём официальном Телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и жертв в ходе обстрела нет.

Губернатор уточнил, что есть разрушения в одном частном домовладении, выбиты окна, посечены забор и фасад.

Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Ранее 15 марта под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава.
79
#обстрел #Белгород

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жителя Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за попытку поджога военкомата
#поджог военкомата
Жителя Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за попытку поджога военкомата

сегодня, 15:48

В России
Выплаты героям России будут назначаться автоматически
#герои #выплаты
Выплаты героям России будут назначаться автоматически

сегодня, 15:03

В России
Кабмин предлагает россиянам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК
#рынок труда #бесплатное обучение
Кабмин предлагает россиянам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК

сегодня, 14:25

В России
В пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка
#Wildberries #забастовка
В пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка

сегодня, 13:38

В России
РФ может приостановить соглашения о налогах с недружественными странами
#налоги #недружественные страны
РФ может приостановить соглашения о налогах с недружественными странами

сегодня, 12:52

В России
В Чувашии выявили двоих заболевших сибирской язвой
#сибирская язва
В Чувашии выявили двоих заболевших сибирской язвой

сегодня, 12:10

В России