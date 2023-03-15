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33 минуты назад
Белгородскую область обстреляли второй раз за день
Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область.
ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском районе Белгородской области 15 марта, - сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём официальном Телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и жертв в ходе обстрела нет.
Губернатор уточнил, что есть разрушения в одном частном домовладении, выбиты окна, посечены забор и фасад.
Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела.
Ранее 15 марта под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава.
По предварительным данным, пострадавших и жертв в ходе обстрела нет.
Губернатор уточнил, что есть разрушения в одном частном домовладении, выбиты окна, посечены забор и фасад.
Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела.
Ранее 15 марта под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава.