Жителя Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за попытку поджога военкомата

По версии следствия, 28 февраля 2022 года житель Московской области разбил окно здания объединенного военкомата Луховиц и Зарайска, расположенного в Луховицах, и бросил туда коктейль Молотова, а на воротах нарисовал флаг Украины.





"По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы", — говорится в решении председательствующего судьи.



Как уточняется, первые 3 года осуждённый проведёт в тюрьме, а следующие 10 — в колонии строгого режима.



Он признан виновным по трем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 214 ("Вандализм"), ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), п. "в" ч. 2 ст. 205 ("Теракт").



Сам молодой человек полностью признал вину.



Согласно озвученному в суде обвинительному заключению, 24 февраля 2022 года Бутылин принял участие в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего разработал преступный план, избрал для преступления здание объединенного военкомата города Зарайска и Луховицы Московской области. После этого обвиняемый купил в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, бутылки объемом 0,5 литра, а также лом. 28 февраля в Луховицах изготовил две бутылки зажигательной смеси, направился к зданию военкомата, на входе которого нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил туда бутылки. После совершения преступления он направился в Белоруссию, а 9 марта разместил видео поджога в Телеграм-канале. Позднее он был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке пересечь границу в сторону Литвы.



Это был первый случай поджога военкомата с момента начала СВО. Второй западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы молодого человека, который бросил коктейль Молотова в здание военкомата в подмосковных Луховицах, - передает ТАСС "По совокупности преступлений окончательно назначить Бутылину Кириллу Владимировичу 13 лет лишения свободы", — говорится в решении председательствующего судьи.Как уточняется, первые 3 года осуждённый проведёт в тюрьме, а следующие 10 — в колонии строгого режима.Он признан виновным по трем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 214 ("Вандализм"), ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), п. "в" ч. 2 ст. 205 ("Теракт").Сам молодой человек полностью признал вину.Согласно озвученному в суде обвинительному заключению, 24 февраля 2022 года Бутылин принял участие в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего разработал преступный план, избрал для преступления здание объединенного военкомата города Зарайска и Луховицы Московской области. После этого обвиняемый купил в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, бутылки объемом 0,5 литра, а также лом. 28 февраля в Луховицах изготовил две бутылки зажигательной смеси, направился к зданию военкомата, на входе которого нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил туда бутылки. После совершения преступления он направился в Белоруссию, а 9 марта разместил видео поджога в Телеграм-канале. Позднее он был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке пересечь границу в сторону Литвы.Это был первый случай поджога военкомата с момента начала СВО.