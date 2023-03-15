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Выплаты героям России будут назначаться автоматически
Героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 83 496,41 рубля. Выплата героям Социалистического Труда, Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит 61 566,28 рубля ежемесячно.
В частности, речь идет о героях и членах семей погибших и умерших героев, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года.
Помимо этого, в соответствии с законопроектом, героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 83 496,41 рубля. Выплата героям Социалистического Труда, Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит 61 566,28 рубля ежемесячно, - отмечается на сайте Госдумы.
По действующему законодательству героям или членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования, куда надо предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.
С 1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9 %.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты.