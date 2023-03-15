В России

30 минут назад

Выплаты героям России будут назначаться автоматически

40
#герои #выплаты

Героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 83 496,41 рубля. Выплата героям Социалистического Труда, Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит 61 566,28 рубля ежемесячно.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

В частности, речь идет о героях и членах семей погибших и умерших героев, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года.

Помимо этого, в соответствии с законопроектом, героям и полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 83 496,41 рубля. Выплата героям Социалистического Труда, Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составит 61 566,28 рубля ежемесячно, - отмечается на сайте Госдумы.

По действующему законодательству героям или членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования, куда надо предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания героя будут направляться в СФР органами, представляющими президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.

С 1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9 %.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты.
40
#герои #выплаты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кабмин предлагает россиянам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК
#рынок труда #бесплатное обучение
Кабмин предлагает россиянам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК

сегодня, 14:25

В России
В пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка
#Wildberries #забастовка
В пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка

сегодня, 13:38

В России
РФ может приостановить соглашения о налогах с недружественными странами
#налоги #недружественные страны
РФ может приостановить соглашения о налогах с недружественными странами

сегодня, 12:52

В России
В Чувашии выявили двоих заболевших сибирской язвой
#сибирская язва
В Чувашии выявили двоих заболевших сибирской язвой

сегодня, 12:10

В России
В Белгородской области при обстреле пострадала девушка
#обстрел #Белгород
В Белгородской области при обстреле пострадала девушка

сегодня, 11:30

В России
В Воронежской области начали выдавать повестки для актуализации данных воинского учета
#повестки #воинский учет
В Воронежской области начали выдавать повестки для актуализации данных воинского учета

сегодня, 10:50

В России