Общество

15.03.2023 14:01

На огороде в Данковском районе найдена похожая на кожух ракеты деталь

17 9038
#ракета
18
На огороде в Данковском районе найдена похожая на кожух ракеты деталь

Вероятно она упала на огород еще 9 марта.

Сегодня утром житель села Воскресенское Данковского района Николай Молчанов нашел на своем огороде предмет, похожий на кожух ракеты.

О находке он сразу сообщил во все оперативные службы. Сейчас огород оцеплен, в селе ждут прибытия полицейских.

Находка Николая Молчанова напоминает деталь,  обнаруженную шесть дней назад в Добровском районе

Загрузка плеера


«Найденная в поле Добровского района металлическая конструкция является защитным колпаком (хвостовик) двигателя российской ракеты. Их устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал». 

При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью», — сообщило 10 марта правительство области. Напомним, 9 марта жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов слышали громкие хлопки в небе.

Вероятно, деталь на данковском огороде оказалась именно 9 марта.

17 9038
#ракета
18

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

перекуем мечи на орала

вчера, 13:12
Давайте лучше промышленность И индустрию поднимать.
ответить

я

вчера, 08:02
Надо было эту деталь захабарить и сдать в скупку. Это же люминий.
ответить

питание городов

вчера, 00:22
Не прикасайтесь, огородите. Потомкам по наследству передадите семейную реликвию..
ответить

да не

15.03.2023 22:33
это фрагмент плуга
ответить

а теперь

15.03.2023 18:45
форсаж 2, новостя про лопастя)))
ответить

форсаж 2

15.03.2023 17:57
хорошо что лопастя не поотлетали
ответить

Мимоходом

15.03.2023 17:41
на радиацию этот хвост, ха, зато зелень попрёт, картоха с голову будет.)))
ответить

Мимоходом

15.03.2023 17:40
Цветмет потирает руки)))
ответить

Житель

15.03.2023 17:35
Что вы, что вы, ничего не было, просто самолеты пролетели.
ответить

на радиацию этот хвост

15.03.2023 17:17
проверил хозяин огорода? А то, кто знает, может, огород уже не огород...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Предпринимателя оштрафовали за две бутылки водки на 100 000 рублей
#торговля #алкоголь
Предпринимателя оштрафовали за две бутылки водки на 100 000 рублей

28 минут назад

Общество
Местные и приезжие предприниматели будут торговать в равных условиях
#УФАС #торговля
Местные и приезжие предприниматели будут торговать в равных условиях

58 минут назад

Общество
С дерева у кафе убрали провод: в парке Победы начали работу над ошибками
#парк Победы
5
С дерева у кафе убрали провод: в парке Победы начали работу над ошибками

сегодня, 14:25

Общество
Возобновлен ремонт Октябрьского моста, возможны частичные перекрытия одной из полос
#Октябрьский мост
2
Возобновлен ремонт Октябрьского моста, возможны частичные перекрытия одной из полос

сегодня, 14:05

Общество
Рабочий хлебозавода повредил два пальца руки
#травма
Рабочий хлебозавода повредил два пальца руки

сегодня, 13:59

Общество
«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»
#Сокольский мост
30
«Мы не ценим той истории, которая у нас осталась. Птичек с сокольского моста нужно спасти!»

сегодня, 13:26

Общество