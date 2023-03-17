Общество
15.03.2023 14:01
На огороде в Данковском районе найдена похожая на кожух ракеты деталь
Вероятно она упала на огород еще 9 марта.
Сегодня утром житель села Воскресенское Данковского района Николай Молчанов нашел на своем огороде предмет, похожий на кожух ракеты.
О находке он сразу сообщил во все оперативные службы. Сейчас огород оцеплен, в селе ждут прибытия полицейских.
Находка Николая Молчанова напоминает деталь, обнаруженную шесть дней назад в Добровском районе.
«Найденная в поле Добровского района металлическая конструкция является защитным колпаком (хвостовик) двигателя российской ракеты. Их устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал».
При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью», — сообщило 10 марта правительство области. Напомним, 9 марта жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов слышали громкие хлопки в небе.
Вероятно, деталь на данковском огороде оказалась именно 9 марта.
О находке он сразу сообщил во все оперативные службы. Сейчас огород оцеплен, в селе ждут прибытия полицейских.
Находка Николая Молчанова напоминает деталь, обнаруженную шесть дней назад в Добровском районе.
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«Найденная в поле Добровского района металлическая конструкция является защитным колпаком (хвостовик) двигателя российской ракеты. Их устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал».
При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью», — сообщило 10 марта правительство области. Напомним, 9 марта жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов слышали громкие хлопки в небе.
Вероятно, деталь на данковском огороде оказалась именно 9 марта.
Комментарии (17)
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перекуем мечи на орала
я
питание городов
да не
а теперь
форсаж 2
Мимоходом
Мимоходом
Житель
на радиацию этот хвост