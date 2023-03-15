В России

21 минуту назад

В пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка

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#Wildberries #забастовка

В России началась забастовка владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries.

15 марта в пунктах выдачи Wildberries во многих российских городах началась забастовка, - сообщают Телеграм-каналы.

Собственники недовольны новыми условиями оферты.

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке десятки пунктов выдачи Wildberries присоединилась к забастовке против новой системы штрафов. Накануне сообщалось о начале забастовки владельцев пунктов выдачи в Москве, - пишет "Ъ".

Отмечается, что в соцсетях уже появляется огромное количество фото и видео с закрытыми отделениями маркетплейсов во многих городах России.

По новым правилам Wildberries с владельцев пунктов выдачи удерживают полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет. Списания за подмены начались 9 марта.

"Собственники ПВЗ недовольны политикой руководства маркетплейса, а также огромным количеством различных штрафов. Среди требований владельцев ПВЗ: введение гибкого графика приемки товаров (сейчас пункты должны это делать круглосуточно); отмена штрафов ПВЗ за возвраты товара и его брак, а также отсутствие привязки рейтинга пункта выдачи к рейтингу региона", — говорится в сообщении Телеграм-каналов.

Отмечается, что владельцы пунктов выдачи планируют бастовать до тех пор, пока требования не будут выполнены.

В Екатеринбурге к забастовке присоединились по меньшей мере три пункта. В Иркутске — 25 пунктов. В других городах области — Братске, Усть-Илимске, Ангарске — еще примерно 20.

Также к забастовке присоединились несколько пунктов в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии — более 20 пунктов в каждом из регионов. Во Владивостоке — на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского, на Партизанском проспекте. В Благовещенске часть пунктов закрылась раньше времени, а часть работает, но не выдает заказы.

Накануне в рязанских пунктах выдачи Wildberries прокомментировали информацию о возможной забастовке. Там отметили, что столкнулись с вычетами, но закрывать пункты выдачи пока не планируют.
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#Wildberries #забастовка

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