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РФ может приостановить соглашения о налогах с недружественными странами

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#налоги #недружественные страны

Разорвать СИДН Минфин предложил в ответ на то, что ЕС включил Россию в "черный список" налоговых юрисдикций.

Министерство финансов России и Министерство иностранных дел выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.

"B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС" ", - говорится на официальном сайте МИД РФ.

Уточняется, что введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, - отмечается в сообщении министерства.

В связи с этим МИД России и Минфин России выступили с предложением к президенту РФ издать Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры.

Подчеркивается, что действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России.

В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа, - сообщает Минфин России.
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#налоги #недружественные страны

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