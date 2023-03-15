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РФ может приостановить соглашения о налогах с недружественными странами
Разорвать СИДН Минфин предложил в ответ на то, что ЕС включил Россию в "черный список" налоговых юрисдикций.
Министерство финансов России и Министерство иностранных дел выступили с инициативой приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.
"B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС" ", - говорится на официальном сайте МИД РФ.
Уточняется, что введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, - отмечается в сообщении министерства.
В связи с этим МИД России и Минфин России выступили с предложением к президенту РФ издать Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры.
Подчеркивается, что действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России.
В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа, - сообщает Минфин России.
"B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый "черный список ЕС" ", - говорится на официальном сайте МИД РФ.
Уточняется, что введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, - отмечается в сообщении министерства.
В связи с этим МИД России и Минфин России выступили с предложением к президенту РФ издать Указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры.
Подчеркивается, что действие указанных соглашений предлагается приостановить до восстановления нарушенных прав России.
В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего Указа, - сообщает Минфин России.