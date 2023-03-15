В Липецкой области возобновилось движение по двум ранее затопленным мостам

Но по 16 марта ожидаются устойчивые положительные температуры, что может способствовать осложнению паводковой обстановки в регионе.

Движение по низководному мосту через реку Пальна по направлению из села Пальна-Михайловки в деревню Морскую восстановлено. Об этом сообщил глава Становлянского района Сергей Никитин.В Измалковском районе возобновлён проезд по мосту через реку Чернава на автодороге к селе Быково.Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, уровень воды снижается. Часть подтопленных объектов уже освободилась.

По состоянию на 15 марта, подтопленными остаются 8 участков дорог и 2 низководных моста. Но по 16 марта включительно ожидаются устойчивые положительные температуры, в том числе в ночные часы, что может способствовать возможному ухудшению и осложнению паводковой обстановки в регионе.