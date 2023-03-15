Происшествия

47 минут назад

Бывшего директора школы обвиняют в поборах с подчинённых

6 1115
#превышение должностных полномочий
1
Бывшего директора школы обвиняют в поборах с подчинённых

Женщину подозревают в том, что она забирала часть премии у подчинённых.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим директором сельской школы.

По версии следствия, директор в 2021 – 2022 годах, используя должностные полномочия, требовала от подчиненных передавать ей часть премии, которая начислялась на основании изданных ею приказов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о небольших суммах: следствие выяснило, что два работника школы перевели на счет директора по 3 000 рублей.

Женщина признаёт свою вину.
6 1115
#превышение должностных полномочий
1

Комментарии (6)

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да уж

15 минут назад
?, а Вы подаете отчет? иЛИ У вАС ВСЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СРЕДСТВАМ?
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Нонка

15 минут назад
Чему учат такие педагоги -всему!
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Гость

17 минут назад
Опять стрелочника нашли!
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Безмасочник

22 минуты назад
Во что творится! Теперь понятно, откуда поборы и школьная травля. И зачем нужна такая школа? Не лучше ли учиться дома?
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?

28 минут назад
А почему не введут представление деклараций для учителей и врачей как для гос служащих, за репетиторство налоги наверное исправно платятся , посмотреть сколько имущество и доходы
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Гарри

35 минут назад
Кто работал руководителем в системе образования, тот понимает о чем идёт речь. Директора не осуждаю.
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