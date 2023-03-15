Бывшего директора школы обвиняют в поборах с подчинённых

Женщину подозревают в том, что она забирала часть премии у подчинённых.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим директором сельской школы.



По версии следствия, директор в 2021 – 2022 годах, используя должностные полномочия, требовала от подчиненных передавать ей часть премии, которая начислялась на основании изданных ею приказов.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о небольших суммах: следствие выяснило, что два работника школы перевели на счет директора по 3 000 рублей.



Женщина признаёт свою вину.