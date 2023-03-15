Происшествия
47 минут назад
Бывшего директора школы обвиняют в поборах с подчинённых
Женщину подозревают в том, что она забирала часть премии у подчинённых.
В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим директором сельской школы.
По версии следствия, директор в 2021 – 2022 годах, используя должностные полномочия, требовала от подчиненных передавать ей часть премии, которая начислялась на основании изданных ею приказов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о небольших суммах: следствие выяснило, что два работника школы перевели на счет директора по 3 000 рублей.
Женщина признаёт свою вину.
По версии следствия, директор в 2021 – 2022 годах, используя должностные полномочия, требовала от подчиненных передавать ей часть премии, которая начислялась на основании изданных ею приказов.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о небольших суммах: следствие выяснило, что два работника школы перевели на счет директора по 3 000 рублей.
Женщина признаёт свою вину.
да уж
Нонка
Гость
Безмасочник
?
Гарри