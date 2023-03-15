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16 минут назад
В Чувашии выявили двоих заболевших сибирской язвой
Заболевших госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В Цивильском муниципальном округе Чувашии два человека госпитализированы с сибирской язвой, - сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов. Уточняется, что заболевание подтверждено лабораторными анализами, - передает ТАСС.
"По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "сибирская язва". Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный", - пояснил министр здравоохранения.
По его словам, состояние пациентов средней степени тяжести, а контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.
Глава республики Олег Николаев сообщил в своем официальном Telegram-канале, что лица, контактировавшие с пациентами, здоровы.
"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - написал он.
Он уточнил, что случаи заражения сибирской язвой двух жителей выявлены в Цивильском муниципальном округе. "Важно, что жизни граждан ничего не угрожает", - подчеркнул глава республики.
По его словам, власти республики вместе с Управлением Роспотребнадзора по Чувашии, Госветслужбой региона, МВД по Чувашии проводят необходимые процедуры. "Выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", - отметил он.
"По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "сибирская язва". Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный", - пояснил министр здравоохранения.
По его словам, состояние пациентов средней степени тяжести, а контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.
Глава республики Олег Николаев сообщил в своем официальном Telegram-канале, что лица, контактировавшие с пациентами, здоровы.
"Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение", - написал он.
Он уточнил, что случаи заражения сибирской язвой двух жителей выявлены в Цивильском муниципальном округе. "Важно, что жизни граждан ничего не угрожает", - подчеркнул глава республики.
По его словам, власти республики вместе с Управлением Роспотребнадзора по Чувашии, Госветслужбой региона, МВД по Чувашии проводят необходимые процедуры. "Выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции", - отметил он.