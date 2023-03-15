В России

56 минут назад

В Белгородской области при обстреле пострадала девушка

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#обстрел #Белгород

Кроме того, были повреждены 11 частных домов.

В результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района легкое ранение получила девушка. Ее жизни ничего не угрожает, - рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома", - написал глава региона.

В итоге были повреждены 11 частных домов, 4 квартиры и 4 легковых автомобиля. Жертв нет. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает, - сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что власти проведут повторный обход.

Накануне над Белгородским районом системой ПВО были сбиты беспилотный летательный аппарат и 3 ракеты.
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#обстрел #Белгород

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