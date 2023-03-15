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56 минут назад
В Белгородской области при обстреле пострадала девушка
Кроме того, были повреждены 11 частных домов.
В результате ночного обстрела Белгорода и Белгородского района легкое ранение получила девушка. Ее жизни ничего не угрожает, - рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома", - написал глава региона.
В итоге были повреждены 11 частных домов, 4 квартиры и 4 легковых автомобиля. Жертв нет. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает, - сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что власти проведут повторный обход.
Накануне над Белгородским районом системой ПВО были сбиты беспилотный летательный аппарат и 3 ракеты.
"Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома", - написал глава региона.
В итоге были повреждены 11 частных домов, 4 квартиры и 4 легковых автомобиля. Жертв нет. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает, - сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что власти проведут повторный обход.
Накануне над Белгородским районом системой ПВО были сбиты беспилотный летательный аппарат и 3 ракеты.