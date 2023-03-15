сегодня, 10:50
В Воронежской области начали выдавать повестки для актуализации данных воинского учета
Подчёркивается, что работодатели должны отпустить сотрудников, которым пришли повестки, в военкоматы. После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.
Сотрудники военного комиссариата Воронежской области и муниципалитетов региона вручат мужчинам по месту проживания и на их работе повестки. Это нужно для уточнения данных воинского учета, - сообщила накануне пресс-служба правительства региона.
"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", - говорится в распространенном сообщении.
Работодатель обязан отпустить сотрудника в военкомат по врученной повестке, после чего он должен вернуться к выполнению трудовых обязанностей, - отмечается в сообщении.