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В Воронежской области начали выдавать повестки для актуализации данных воинского учета

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#повестки #воинский учет

Подчёркивается, что работодатели должны отпустить сотрудников, которым пришли повестки, в военкоматы. После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей.

Повестки, которые начали выдавать гражданам в Воронежской области, нужны для актуализации данных воинского учета.

Сотрудники военного комиссариата Воронежской области и муниципалитетов региона вручат мужчинам по месту проживания и на их работе повестки. Это нужно для уточнения данных воинского учета, - сообщила накануне пресс-служба правительства региона.

"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона. Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", - говорится в распространенном сообщении.

Работодатель обязан отпустить сотрудника в военкомат по врученной повестке, после чего он должен вернуться к выполнению трудовых обязанностей, - отмечается в сообщении.
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#повестки #воинский учет

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