В России

58 минут назад

В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

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#дети #школа #смерть на уроке

По предварительной информации, у ребенка были проблемы с сердцем, но не было медотвода от физкультуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Санкт-Петербурге в одной из школ Выборгского района семиклассница умерла во время урока физкультуры, - сообщает портал 78.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 14-летняя ученица плохо почувствовала себя во время пробежки на уроке физкультуры около 9:30. Ей вызвали скорую помощь, но во время реанимационных действий она скончалась.

Известно, что у умершей были проблемы с сердцем, однако от занятий физкультурой она не освобождалась. Тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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#дети #школа #смерть на уроке

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