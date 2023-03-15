В Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

По предварительной информации, у ребенка были проблемы с сердцем, но не было медотвода от физкультуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.





По данным издания, 14-летняя ученица плохо почувствовала себя во время пробежки на уроке физкультуры около 9:30. Ей вызвали скорую помощь, но во время реанимационных действий она скончалась.



Известно, что у умершей были проблемы с сердцем, однако от занятий физкультурой она не освобождалась. Тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В Санкт-Петербурге в одной из школ Выборгского района семиклассница умерла во время урока физкультуры, - сообщает портал 78.ru со ссылкой на собственные источники.По данным издания, 14-летняя ученица плохо почувствовала себя во время пробежки на уроке физкультуры около 9:30. Ей вызвали скорую помощь, но во время реанимационных действий она скончалась.Известно, что у умершей были проблемы с сердцем, однако от занятий физкультурой она не освобождалась. Тело направили в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.