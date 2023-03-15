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Дом и автомобиль горели в Липецкой области

794
#МЧС #пожар
Дом и автомобиль горели в Липецкой области

14 марта в Липецкой области пожарные выезжали на семь сообщений о возгорании. 

Вечером 14 марта в деревне Плехановка Тербунского района сгорел нежилой дом площадью 63 квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Еще один пожар произошел в Данкове на улице Кирова: под капотом автомобиля «Шевроле» загорелась электропроводка — машину потушили очевидцы до прибытия пожарных. 

Всего в Липецкой области пожарные выезжали на семь сообщений о возгорании. 
794
#МЧС #пожар

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