Дом и автомобиль горели в Липецкой области

14 марта в Липецкой области пожарные выезжали на семь сообщений о возгорании.

Вечером 14 марта в деревне Плехановка Тербунского района сгорел нежилой дом площадью 63 квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один пожар произошел в Данкове на улице Кирова: под капотом автомобиля «Шевроле» загорелась электропроводка — машину потушили очевидцы до прибытия пожарных.Всего в Липецкой области пожарные выезжали на семь сообщений о возгорании.