Происшествия
сегодня, 09:26
Кражу 21 золотой цепочки из церковной лавки записала камера видеонаблюдения — дело передано в суд
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый в ноябре 2022 года зашел в павильон церковной лавки и, воспользовавшись отсутствием продавца, вытащил из прилавка 21 золотую цепочку на общую сумму 259 тысяч рублей. Похищенное он спрятал в карман пальто, после чего скрылся.
Но мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецку.
Также мужчину подозревают в двух кражах денег из автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 тысячи рублей. А в октябре 2022 года подозреваемый похитил бутылку виски объемом 4,5 литра и стоимостью свыше 6300 рублей.
Подозреваемый арестован. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Но мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецку.
Также мужчину подозревают в двух кражах денег из автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 тысячи рублей. А в октябре 2022 года подозреваемый похитил бутылку виски объемом 4,5 литра и стоимостью свыше 6300 рублей.
Подозреваемый арестован. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Гость
отец Фёдор