Происшествия

сегодня, 09:26

Кражу 21 золотой цепочки из церковной лавки записала камера видеонаблюдения — дело передано в суд

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#кража
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Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый в ноябре 2022 года зашел в павильон церковной лавки и, воспользовавшись отсутствием продавца,  вытащил из прилавка 21 золотую цепочку на общую сумму 259 тысяч рублей. Похищенное он спрятал в карман пальто, после чего скрылся.  

Но мужчина был задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецку.

Также мужчину подозревают в двух кражах денег из автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 тысячи рублей. А в октябре 2022 года подозреваемый похитил бутылку виски объемом 4,5 литра и стоимостью свыше 6300 рублей.

Подозреваемый арестован. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
2 1072
#кража
1

Комментарии (2)

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Гость

сегодня, 09:39
ух ты! Пижон то какой!
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отец Фёдор

сегодня, 09:36
Куда девал сокровища убиенной тёщи?!
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