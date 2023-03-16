В России
14.03.2023 18:15
Для производства сигарет введут лицензирование
Производство сигарет станет лицензируемой деятельностью — это предложение Минфина. Норма коснется в целом табачной и никотиносодержащей продукции, а также импорта и экспорта этой продукции. Министерство уже подготовило законопроект, рассказали «Известиям» в ведомстве.
За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. Но розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью, это сделают, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.
Лицензирование табачного рынка будет идти с использованием системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, ее оператор), пояснили в Минфине. В ней учтут фактуру об объемах производства, обороте продукции и сырья. Новый порядок должен снизить нелегальный оборот такой продукции, плюс сделать рынок более прозрачным, прогнозируют в Минфине.
Замглавы ведомства Георгий Голованов ранее пояснял, что обязательная цифровая маркировка, плюс повышающиеся акцизы, а также некоторые ограничения действуют по факту лишь для легальной продукции. Тогда как нелегальная обходит все запреты. Лицензирование нейтрализует такое положение. Тем более у чиновников есть позитивный пример алкогольного рынка, где участники рынка более строго соблюдает нормы.
За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. Но розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью, это сделают, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.
Лицензирование табачного рынка будет идти с использованием системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, ее оператор), пояснили в Минфине. В ней учтут фактуру об объемах производства, обороте продукции и сырья. Новый порядок должен снизить нелегальный оборот такой продукции, плюс сделать рынок более прозрачным, прогнозируют в Минфине.
Замглавы ведомства Георгий Голованов ранее пояснял, что обязательная цифровая маркировка, плюс повышающиеся акцизы, а также некоторые ограничения действуют по факту лишь для легальной продукции. Тогда как нелегальная обходит все запреты. Лицензирование нейтрализует такое положение. Тем более у чиновников есть позитивный пример алкогольного рынка, где участники рынка более строго соблюдает нормы.