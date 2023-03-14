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Липецкая вечЁрка: провал на Первомайской, конфликт в автобусе и самое красивое здание города
Сегодня, 14 марта, на улице Первомайской провалился асфальт, полиция и мэр Ельца Евгений Боровских разобраются в конфликте водителя и мальчика-пассажира, и GOROD48 спросил у липчан, какое здание в городе они считают самым красивым.
Рабочие «РВК-Липецк» оградили провал и начали аварийные работы. Ремонт энергетики обещают закончить к вечеру, тогда же и восстановить водоснабжение двух отключенных домов. А начисто асфальт уложат, когда потеплеет. Владелице «Шкода» энергетики пообещали компенсировать затраты на ремонт автомобиля.
— По этой же дороге на работу едут чиновники мэрии. Вы представляете, а если бы они разбили свои премиальные автомобили? — переживает Как страшно.
Провалы в Липецке явление не такое уж и редкое. Самый грандиозный произошел рядом, на улице Советской, чуть меньше года назад. Еще один провал свежий, тоже неподалеку — на улице Гоголя.
— Пора переименовать город в Провал, и брать за это деньги, — внес предложение Бендер.
И еще про автомобили. В окрестностях деревни Селище Лебедянского района на переправе через Дону утонул «Форд Фокус». Спасатели достали машину из воды, водитель не пострадал.
Мэр Ельца Евгений Боровских и полицейские разбираются в конфликте водителя автобуса № 20 и 12-летнего пассажира. Мать описала произошедшее. После школы ее сын собирался сесть в автобус. Зашел через заднюю дверь, так как у передней было много людей. А потом замешкался с оплатой. По утверждению матери, водитель взял ребенка за воротник и вышвырнул из автобуса. Мальчик споткнулся и повредил ногу, к тому же оказался в луже. Вернуться в автобус ему помогли пассажиры.
— Зато над бездомными кошками и собаками трясутся, Я не против заботы о бездомных животных, но возлюбить ближнего тоже не мешало бы, — ответил гиви.
— Пусть привыкает мальчик. Такова жизнь, — считает Луиза.
А 17-летнего липчанина суд приговорил к 90 часам обязательных работ за кражу из магазина «ДНС», которую тот совершил на спор. В одной из групп «ВКонтакте» подписчикам предлагали украсть что-либо из ТРЦ «Европа». Победитель спора мог получить 5 000 рублей. Парень вынес из магазина товаров и денег более чем на 50 тысяч рублей.
— Поколение Тиктока, чё. — заметил Патриот.
GOROD48 сегодня поинтересовался у липчан, какое здание они считают самым красивым. Выяснилось, что большинству нравятся старые здания.
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