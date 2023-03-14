Липецкая вечЁрка: провал на Первомайской, конфликт в автобусе и самое красивое здание города

Сегодня, 14 марта, на улице Первомайской провалился асфальт, полиция и мэр Ельца Евгений Боровских разобраются в конфликте водителя и мальчика-пассажира, и GOROD48 спросил у липчан, какое здание в городе они считают самым красивым.