Липчане жалуются на работу автобусов маршрутов № 24 и 324

В департаменте транспорта связывают задержки с ремонтными работами на Сокольском мосту.

В редакцию GOROD48 обратились липчане с жалобой на работу двух маршрутов общественного транспорта: 24-го и 324-го.



«Что происходит с маршрутами №№ 24, 324? Почему эти автобусы не дождаться? Временной промежуток между ними около получаса. До Нового года было совершенно по-другому, только один с конечной уехал, подъезжал другой, и между автобусами было 10-15 минут. Или транспорт вместе с водителями отдали на 352-й маршрут, автобусы которого по 6-7 штук собираются на конечной? Ладно, после 20:00 они никогда нормально не ходили, но днём 324-й ждать по полчаса - это издевательство! И это после повышения стоимости проезда», - говорится в обращении.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент транспорта, расписание автобусов маршрута № 24 и 324 не изменялось.



«Задержки связаны с ремонтными работами Сокольского путепровода», - отметили в мэрии.