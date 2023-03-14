Общество

37 минут назад

Липчане жалуются на работу автобусов маршрутов № 24 и 324

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#транспорт #автобус
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Липчане жалуются на работу автобусов маршрутов № 24 и 324

В департаменте транспорта связывают задержки с ремонтными работами на Сокольском мосту.

В редакцию GOROD48 обратились липчане с жалобой на работу двух маршрутов общественного транспорта: 24-го и 324-го.

«Что происходит с маршрутами №№ 24, 324? Почему эти автобусы не дождаться? Временной промежуток между ними около получаса. До Нового года было совершенно по-другому, только один с конечной уехал, подъезжал другой, и между автобусами было 10-15 минут. Или транспорт вместе с водителями отдали на 352-й маршрут, автобусы которого по 6-7 штук собираются на конечной? Ладно, после 20:00 они никогда нормально не ходили, но днём 324-й ждать по полчаса - это издевательство! И это после повышения стоимости проезда», - говорится в обращении.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент транспорта, расписание автобусов маршрута № 24 и 324 не изменялось.

«Задержки связаны с ремонтными работами Сокольского путепровода», - отметили в мэрии.
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#транспорт #автобус
4

Комментарии (2)

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Житель каменного лога.

16 минут назад
А с 332 что тоже ремонтные работы только не известны чего? По 2 автобуса на маршруте.
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Гость

25 минут назад
Ремонтные работы могут повлиять на общее время нахождения автобуса в пути между конечными остановками, но не на интервал между двумя автобусами.
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