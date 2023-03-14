Страдания «Металлурга»: кадровый голод и серия поражений

Заключительный сбор наша команда начала с проигрыша "Рязани".

Липецкий «Металлург» сегодня уступил «Рязани» - 0:2 в контрольном матче на заключительном сборе команды в Крымске.

Результаты в контрольных матчах – не самое главное, но с учётом игр на предыдущем сборе здесь же в крымском спортивном комплексе «Гигант» «сталевары» потерпели уже третье поражение подряд, что является тревожным звоночком.

Почти наверняка и результаты, и качество предсезонной подготовки у «Металлурга» были бы выше, если бы из-за долгов на клуб не был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Из-за этого липчане впервые в истории чемпионатов России не сумели зимой пригласить ни одного нового игрока, в а обойме у Сергея Первушина осталось всего 18 полевых футболистов. Т.е. даже на тренировках «красно-чёрные» не могут сыграть в полноценном формате 11х11.

Сегодня короткая скамейка запасных ещё больше ужалась из-за болезни защитника Александра Викторова, который не смог принять участие в спарринге. В остальном Первушин выставил традиционный зимний состав (выбирать всё равно не приходится), с той лишь разницей, что пытающегося преодолеть последствия микротравмы, полученной ещё на прошлом сборе, Илью Глебова заменил Руслан Ахвледиани.

«Металлург» и «Рязань» знают друг друга, как облупленных, в последней официальной игре «сталевары» уступили команде Дмитрия Серёжкина на её поле – 0:2 и позволили рязанцам занять место среди участников будущего финального турнира группы №3 второго дивизиона.

Сегодня счёт повторился, а героем матча стал 27-летний защитник Денис Сёмин, перешедший зимой в «Рязань» из «Калуги». Первый мяч он забил на 18-й минуте, обыграв двоих липчан и можно «выстрелив» в дальний угол так, что Александр Кобзев был бессилен.

«Металлург» собственную игру в атаке налаживал долго, а единственным более или менее опасным моментом стал дальний удар Дениса Пояркова, который заставил потрудиться вратаря соперников.

Вообще Поярков был одним из самых заметных на поле: и боролся, и бил издали по воротам, и получил желтую карточку в середине первого тайма.

«Рязань» чуть не проводила «Металлург» на перерыв «голом в раздевалку», но нападающий соперников не попал в пустой угол ворот.

Во втором тайме Первушин пытался усилить атаку, насколько позволял ресурс. Вторым «опорником» вместе с Поярковым вышел Вениамин Баязов, а Николая Иванникова передвинули вперёд, на позицию которую раньше занимал Ахвледиани.

К перелому в игре это не привело, а на 68-й минуте неугомонный Сёмин ворвался в нашу штрафную по центру и пробил точно в угол – 2:0.

Липецкому тренеру ничего не оставалось делать, кроме ограниченной серии замен, в ходе которых в бой были брошены и лучший бомбардир команды в сезоне (6 голов) Глебов, и яркий (пока больше по цвету волос, чем по игре) Максим Болдырев, и Михаил Заботкин.

Возвращение последнего стало чуть ли не единственным светлым пятном по итогам этого матча, ведь Михаил из-за перелома ноги пока не сыграл ни в одном «товарняке» в 2023 году, а в нашей ситуации станет отличным подспорьем тренерам. Но пока и он не сумел забить.

Следующий контрольный матч «Металлург» сыграет в пятницу, 17 марта, с тамбовским «Спартаком».

«Металлург» - ФК «Рязань» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ден.Сёмин, 18. 0:2 – Ден.Сёмин, 68.

«Металлург»: Кобзев, Анд.Алексеев (М.Сазонов, 76), Смирных, Войдель (к), Ант.Белов (Кукишев, 83), Елеев, Поярков, Иванников (И.Глебов, 76), М.Гайдуков (Макс. Болдырев, 70), Ахвледиани (Баязов, 46), Макс.Григорьев (М.Заботкин, 76).

Предупреждён Ден.Поярков, 25.

14 марта. Крымск. Стадион «Гигант».