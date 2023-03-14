Общество

сегодня, 17:02

Мэрия нашла подрядчика на содержание зеленых насаждений вдоль дорог в Липецке

4 267
#озеленение
1
Мэрия нашла подрядчика на содержание зеленых насаждений вдоль дорог в Липецке

Им, конечно, стал МУП «Зеленхоз». Предприятие дополнительно посадит сто деревьев на улицах Катукова, Гагарина, Свиридова, Космонавтов, Терешковой, Водопьянова и Стаханова.

Управление главного смотрителя провело аукцион на поиск подрядчика, который займется озеленением автомобильных дорог в Липецке. Победителем торгов стал МУП «Зеленхоз», который снизил начальную цену контракта в 27 777 777 рублей на 2,5%.

Согласно техническому заданию, на участке улицы Катукова от Стаханова до Кривенкова работники муниципального предприятия посадят 56 тополей, у дома №104 по Гагарина и кольцевой развязке на улице Свиридова — по 12 лип и туй. На улице Зегеля появятся десять лип, на Водопьянова — четыре скумпии, на Космонавтов и Терешковой — по две липы, на Стаханова — столько же елей. Требования к саженцам — от метра и выше. Подрядчик обязан обильно поливать высаженные деревья до полного насыщения грунта. В случае гибели посаженных деревьев исполнитель работ обязан за свой счет восстановить утраченное.

В техническое задание вошли покос газонов на 25 участках общей площадью свыше 710 тысяч квадратных метров. На улицах Катукова, Гагарина, Ленина, Космонавтов, Водопьянова, Папина и ряде других снесут аварийные деревья. Контрактом также предусмотрено корчевание и дробление пней тех деревьев, которые поражены вредителями и болезнями. «Зеленхоз» разобьет новые клумбы на площадях Клименкова и Заводской. В микрорайоне ЛТЗ 100 квадратных метров засадят однолетниками и многолетниками, на Соколе – обустроят клумбу общей площадью 50 квадратных метров.

К работам подрядчик приступит уже на следующей неделе. Срок завершения контракта — 30 ноября.

Напомним, что в прошлом году УГС Липецка обязал МУП «Зеленхоз» посадить в Липецке более 400 деревьев и свыше 500 кустарников.
4 267
#озеленение
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Порфирий

29 минут назад
а кто посчитает сколько посажено цветов кустов деревьев))))))))))))))))))
ответить

Мимоходом

37 минут назад
Осталось провести конкурс среди органов прокуратуры на посадку виновных в разбазаривания бюджетных средств.
ответить

Пенсия а кто посадит деревья на проспекте по

45 минут назад
А кто посадит деревья на проспекте победы
ответить

Пенсия

50 минут назад
А кто посадит деревья на проспекте.победы от доватора До площади победы
ответить

Еще в рубрике

В Молодежном парке построят комплекс с банями и бассейнами
#строительство #ФОК
9
В Молодежном парке построят комплекс с банями и бассейнами

25 минут назад

Общество
Липчане жалуются на работу автобусов маршрутов № 24 и 324
#транспорт #автобус
2
Липчане жалуются на работу автобусов маршрутов № 24 и 324

37 минут назад

Общество
Водитель выгнал школьника из автобуса из-за неоплаченного проезда
#общественный транспорт
1
Водитель выгнал школьника из автобуса из-за неоплаченного проезда

42 минуты назад

Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
#отключения
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

46 минут назад

Общество
В питьевой воде обнаружили превышение нормативов железа в 2,2 раза
#ЖКХ #вода
В питьевой воде обнаружили превышение нормативов железа в 2,2 раза

48 минут назад

Общество
Сегодня в Липецкой области подтопило ещё два участка дорог
#паводок #половодье
Сегодня в Липецкой области подтопило ещё два участка дорог

сегодня, 16:53

Общество