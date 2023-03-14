сегодня, 17:02
Мэрия нашла подрядчика на содержание зеленых насаждений вдоль дорог в Липецке
Им, конечно, стал МУП «Зеленхоз». Предприятие дополнительно посадит сто деревьев на улицах Катукова, Гагарина, Свиридова, Космонавтов, Терешковой, Водопьянова и Стаханова.
Согласно техническому заданию, на участке улицы Катукова от Стаханова до Кривенкова работники муниципального предприятия посадят 56 тополей, у дома №104 по Гагарина и кольцевой развязке на улице Свиридова — по 12 лип и туй. На улице Зегеля появятся десять лип, на Водопьянова — четыре скумпии, на Космонавтов и Терешковой — по две липы, на Стаханова — столько же елей. Требования к саженцам — от метра и выше. Подрядчик обязан обильно поливать высаженные деревья до полного насыщения грунта. В случае гибели посаженных деревьев исполнитель работ обязан за свой счет восстановить утраченное.
В техническое задание вошли покос газонов на 25 участках общей площадью свыше 710 тысяч квадратных метров. На улицах Катукова, Гагарина, Ленина, Космонавтов, Водопьянова, Папина и ряде других снесут аварийные деревья. Контрактом также предусмотрено корчевание и дробление пней тех деревьев, которые поражены вредителями и болезнями. «Зеленхоз» разобьет новые клумбы на площадях Клименкова и Заводской. В микрорайоне ЛТЗ 100 квадратных метров засадят однолетниками и многолетниками, на Соколе – обустроят клумбу общей площадью 50 квадратных метров.
К работам подрядчик приступит уже на следующей неделе. Срок завершения контракта — 30 ноября.
Напомним, что в прошлом году УГС Липецка обязал МУП «Зеленхоз» посадить в Липецке более 400 деревьев и свыше 500 кустарников.
Порфирий
Мимоходом
Пенсия а кто посадит деревья на проспекте по
Пенсия