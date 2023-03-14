Сегодня в Липецкой области подтопило ещё два участка дорог

В Данковском районе ушла под воду насыпная переправа, в Елецком — низководный мост.

Сегодня спасателям поступила информация о подтоплении низководной насыпной переправы в районе деревни Вихровка Данковского района и низководного моста через реку Быстрая Сосна в селе Талица Елецкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.«Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются объездные пути. Противопожарное, медицинское, продовольственное обеспечение организовано. Ситуация находится на контроле правительства Липецкой области и главного управления МЧС России по Липецкой области», — добавляют в пресс-службе.