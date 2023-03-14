сегодня, 17:02
СПЧ предлагает ввести систему учета собак для предотвращения нападений
Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения, нацеленные на предотвращение случаев нападений собак на людей.
"Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", - говорится в Телеграм-канале Совета.
СПЧ предлагает пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, поскольку на практике нередко имеет место безответственное отношение владельца к собаке, ввести систему регистрационного учета всех собак в РФ, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы, изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека, - передает РИА Новости.
Помимо этого, предложено установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой, кратно увеличить количество площадок для выгула и и дрессировки собак в крупных городах, в том числе, возложив обязанность их создания на девелоперов.
Кроме того, в СПЧ призвали поддержать усилия кинологического сообщества по взаимодействию с маркетплейсами для сокращения числа случаев продажи дефектных щенков, популяризировать ответственное отношение к выбору собаки.