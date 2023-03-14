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В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки на 60 дней

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#зерновая сделка #экономика

Зерновую сделку продлили на 60 дней.

Зерновая сделка продлена на 60 дней, - рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер", - отметил Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы обязательства, данные России "по части выполнения именно второго трека, а это снятие всех санкций - прямых и косвенных - для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены". "Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее", - заявил он.

По его словам, зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее. "Еще раз подчеркну, главное для нас - это полное выполнение тех обещаний, обязательств, которые были взяты (в отношении экспорта российской продукции). В этом смысле ничего не меняется для нас, и мы будем упорно работать и заставлять наших партнеров выполнить взятые на себя обязательства", - сказал Грушко.

Он добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно.

"Еще раз подчеркну, что процесс идет, но очень медленно. До сих пор в портах целого ряда стран находятся наши удобрения, которые мы готовы поставить беднейшим странам бесплатно. Создаются искусственные препятствия, проволочки", - сказал он.
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#зерновая сделка #экономика

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