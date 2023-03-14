Липчанин нашёл в траве женскую сумку и пустился тратить деньги её обладательницы на спиртное и сауны

Мужчина прогулял 45 200 рублей.

Советский районный суд вынес приговор 33-летнему ранее не судимому липчанину за кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба.



Поздно вечером 26 июля прошлого года 33-летний липчанин прогуливался возле бара «Бархат» в надежде встретить знакомых, чтобы с ними выпить — у самого мужчины денег на спиртное не было, и поэтому он надеялся на удачу.



И тут «удача» его неожиданно настигла: по дороге от «Бархата» в сторону областного центра культуры в районе дома №33 по улице Космонавтов мужчина нашёл лежащую в кустах на земле и траве женскую сумку.



Её обладательница в тот вечер отдыхала в кафе «Али Бобо» с подругами — отмечали день рождения, около 23:00 женщина поехала домой, но по пути решила купить пива: забежала в бар и пошла в сторону дома. Как добралась до дома — женщина не помнит, поскольку была пьяна. Шла она вдоль улицы Космонавтов, а придя домой, сразу легла спать. А уже утром обнаружила пропажи сумки и подумала, что по пути её потеряла. Позвонив в службу поддержки банка, женщина выяснила, что со счёта уже сняли все деньги.



Поскольку денег у нашедшего чужую сумку мужчины не было, он тут же решил проверить её содержимое. Но наличных там не оказалось.



Внутри сумки были сотовый телефон «Хонор» с установленным мобильным банковским приложением и три банковские карты. Сумочка мужчину не заинтересовала и он оставил её там, где нашёл, а вот телефон и карты решил забрать. Пароль на телефоне установлен не был, мужчина легко зашёл банковское приложение и понял, что на одной привязанной к приложению карте денег нет, а на другой имелись 45 264 рубля.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в тот же вечер мужчина пошёл в ближайшее отделение банка на улице Космонавтов и снял в банкомате со счёта женщины 45 200 рублей. Как раз там снимающий деньги мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения — эта запись и стала основным вещдоком.



Вместе с похищенным телефоном потерпевшей был причинён ущерб в 49 600 рублей.



Неожиданно разбогатевший мужчина также практически сразу признался одному знакомому, что нашёл карту и снял с неё 45 200 рублей. Они даже отметили это событие вместе, купив спиртного в киоске на улице Терешковой. На деньги женщины 33-летний липчанин вообще себе ни в чём не отказывал: несколько раз посещал сауны, покупал алкогольные напитки, развлекался.



Но уже 4 августа его вычислили, мужчина написал явку с повинной. В суде липчанин полностью признал вину, и к моменту рассмотрения дела выплатил потерпевшей в счёт возмещения ущерба 2 000 рублей.



В результате мужчину признали виновным в краже и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Он также должен возместить ущерб потерпевшей — выплатить 47 600 рублей.