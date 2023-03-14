Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Завтра в Липецкой области до +11

307
#потепление
Завтра в Липецкой области до +11
15 марта Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 16 и 17 марта регион попадет под влияние фронтов атлантического циклона – местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от -3 до +2 градусов, днем – от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.

День 15 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 20 градусов мороза. 

307
#потепление

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ветер в Липецке усилится
#ветер
Ветер в Липецке усилится

сегодня, 14:03

Погода в Липецке
Завтра ветрено, сухо и до +8
#потепление #ветер
Завтра ветрено, сухо и до +8

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сильный ветер и до +12
#Погода
3
В Липецкой области сильный ветер и до +12

11.03.2023 17:05

Погода в Липецке
Весна набирает обороты: в Липецкой области ночью и днем до +5
#потепление
3
Весна набирает обороты: в Липецкой области ночью и днем до +5

09.03.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра дождливо и до +9
#потепление
1
Завтра дождливо и до +9

08.03.2023 17:01

Погода в Липецке
Все выше и выше: завтра в Липецкой области до +6
#потепление
14
Все выше и выше: завтра в Липецкой области до +6

07.03.2023 16:20

Погода в Липецке