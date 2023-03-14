Завтра в Липецкой области до +11

15 марта Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 16 и 17 марта регион попадет под влияние фронтов атлантического циклона – местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.



По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от -3 до +2 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.



День 15 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 20 градусов мороза.



