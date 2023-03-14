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сегодня, 15:12

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

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#система ПВО #беспилотник

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгородской области сбит беспилотник. Системы ПВО заметили его над Белгородским районом, - сообщил в своем официальном Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения. Осколки беспилотника упали на крышу гаража частного жилого домовладения. Последствия на земле уточняются. Все оперативные службы выехали на место ЧП.
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#система ПВО #беспилотник

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