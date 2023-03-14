В Госдуме принят закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в конце 1980-х — начале 1990-х власть не смогла защитить военных, а "офицеры в форме старались не находиться в общественных местах". "Это сделала власть, которая не думала о своих солдатах, защищающих ее и страну, выполняя задания и приказы", - пояснил он.





"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы", - написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем



"Сегодня как раз момент истины. Мы с вами должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, кто завтра придет, о добровольцах, которые туда поедут", — отметил на пленарном заседании Володин.



"Сегодня каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом", — пояснил он.



В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы.



Кроме того, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.



В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.



Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в УК РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, - говорится на сайте Госдумы "Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы", - написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале "Сегодня как раз момент истины. Мы с вами должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, кто завтра придет, о добровольцах, которые туда поедут", — отметил на пленарном заседании Володин."Сегодня каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом", — пояснил он.В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы.Кроме того, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.