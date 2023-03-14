сегодня, 15:00
Полицейского задержали при получении взятки в 50 тысяч рублей
По данным следствия, за эти деньги участковый уполномоченный обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в магазинной краже.
«По данным следствия, в здании отдела полиции участковый получил от местной жительницы 50 тысяч рублей за непривлечение её брата к ответственности за кражу из магазина», - сообщает пресс-служба управления СКР.
— Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, — рассказали GOROD48 в пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Григорьев
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