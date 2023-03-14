Происшествия

сегодня, 15:00

Полицейского задержали при получении взятки в 50 тысяч рублей

5 1606
#взятка
Полицейского задержали при получении взятки в 50 тысяч рублей

По данным следствия, за эти деньги участковый уполномоченный обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в магазинной краже.

13 марта в Ельце оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Липецкой области задержали с поличным при получении взятки участкового уполномоченного. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о получение взятки в значительном размере, его расследует областное управление следственного комитета. 

«По данным следствия, в здании отдела полиции участковый получил от местной жительницы 50 тысяч рублей за непривлечение её брата к ответственности за кражу из магазина», - сообщает пресс-служба управления СКР. 

— Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, — рассказали GOROD48 в пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

5 1606
#взятка

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Григорьев

2 минуты назад
Руки прочь!
ответить

Не верю!

39 минут назад
Это дискредитация органов.
ответить

Нео

42 минуты назад
И снова Елец ))) каким же бесстрашным нужно быть, что-бы заредить варщике 50 тыс., совсем походу голова не работает…
ответить

Перри Мейсон

54 минуты назад
Да быть такого не может! Не всё так однозначно!
ответить

489

сегодня, 15:10
Ну а следователя другого дадут!
ответить

Еще в рубрике

Продавшего участнику «Проверочной закупки» винтовку ельчанина оштрафовали на 10 000 рублей
#оружие #боеприпасы
Продавшего участнику «Проверочной закупки» винтовку ельчанина оштрафовали на 10 000 рублей

12 минут назад

Происшествия
Липчанин нашёл в траве женскую сумку и пустился тратить деньги её обладательницы на спиртное и сауны
#кража
3
Липчанин нашёл в траве женскую сумку и пустился тратить деньги её обладательницы на спиртное и сауны

33 минуты назад

Происшествия
Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги
#кража
5
Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги

сегодня, 15:16

Происшествия
Интим не предлагать: обманули уже семерых
#мошенничество
10
Интим не предлагать: обманули уже семерых

сегодня, 14:36

Происшествия
Сбивший женщину и скрывшийся 22-летний водитель получил три года условного срока
#авария #ДТП
3
Сбивший женщину и скрывшийся 22-летний водитель получил три года условного срока

сегодня, 14:31

Происшествия
Энергетики пообещали компенсировать ущерб владелице провалившейся на Первомайской «Шкоды»
#коммунальная авария #провал
5
Энергетики пообещали компенсировать ущерб владелице провалившейся на Первомайской «Шкоды»

сегодня, 14:12

Общество