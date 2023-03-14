Полицейского задержали при получении взятки в 50 тысяч рублей

По данным следствия, за эти деньги участковый уполномоченный обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в магазинной краже.



13 марта в Ельце оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Липецкой области задержали с поличным при получении взятки участкового уполномоченного. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о получение взятки в значительном размере, его расследует областное управление следственного комитета.



«По данным следствия, в здании отдела полиции участковый получил от местной жительницы 50 тысяч рублей за непривлечение её брата к ответственности за кражу из магазина», - сообщает пресс-служба управления СКР.



— Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, — рассказали GOROD48 в пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.



