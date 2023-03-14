Спорт

24 минуты назад

«Чаплыгинский Хабиб»: боец из райцентра выиграл первенство ЦФО по ММА

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#ММА #смешанные единоборства
«Чаплыгинский Хабиб»: боец из райцентра выиграл первенство ЦФО по ММА

Гарик Агаджанов победил троих соперников.

В Иванове завершилось первенство Центрального Федерального округа по одному из самых жёстких видов смешанных единоборств – ММА.

«Золотую» медаль среди юношей 2008-09 г.р. завоевал воспитанник чаплыгинского филиала знаменитой Школы единоборств Игоря Воротынцева Гарик Агаджанов.

Наш боец провёл три победных боя с представителями Московской, Владимирской и Тульской областей.

Победы у воспитанника тренера Павла Кузнецова получились разными: в первом бою чаплигинец выиграл досрочно техническим нокаутом, во втором – победил единогласным решением судей, а в финале – раздельным решением судей (один арбитр был за соперника).

В этом же возрасте и весе липчанин Степан Аксёнов из клуба «Юный спасатель» (тренер Денис Денисов) добрался до 3-го места.

Фото из архива участников соревнований

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#ММА #смешанные единоборства

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