«Чаплыгинский Хабиб»: боец из райцентра выиграл первенство ЦФО по ММА

Гарик Агаджанов победил троих соперников.

В Иванове завершилось первенство Центрального Федерального округа по одному из самых жёстких видов смешанных единоборств – ММА.

«Золотую» медаль среди юношей 2008-09 г.р. завоевал воспитанник чаплыгинского филиала знаменитой Школы единоборств Игоря Воротынцева Гарик Агаджанов.

Наш боец провёл три победных боя с представителями Московской, Владимирской и Тульской областей.

Победы у воспитанника тренера Павла Кузнецова получились разными: в первом бою чаплигинец выиграл досрочно техническим нокаутом, во втором – победил единогласным решением судей, а в финале – раздельным решением судей (один арбитр был за соперника).

В этом же возрасте и весе липчанин Степан Аксёнов из клуба «Юный спасатель» (тренер Денис Денисов) добрался до 3-го места.



Фото из архива участников соревнований

