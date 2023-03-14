Происшествия

33 минуты назад

Сбивший женщину и скрывшийся 22-летний водитель получил три года условного срока

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#авария #ДТП
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Сбивший женщину и скрывшийся 22-летний водитель получил три года условного срока

Пострадавшей он должен выплатить полмиллиона рублей.

Грязинский городской суд вынес приговор 22-летнему водителю за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это ДТП произошло в Грязях на обочине в районе улиц Дмитрова, Песковатская и Индустриальной 3 июля 2022 года. Водитель «ВАЗ-2113» разворачивался, не убедившись в безопасности маневра, и в процессе разворота сбил идущую по обочине 33-летнюю женщину.

Сбив женщину, водитель с места аварии скрылся. Позже его отыскали сотрудники грязинской Госавтоинпекции. Дело расследовали сотрудники ОМВД России по Грязинскому району.

В суде водитель полностью признал свою вину.

«Водитель признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишению водительских прав на два года. В пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в 500 000 рублей»,  — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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Он сбил и уехал!!!

15 минут назад
И оно раскаивается! Вы че с нас дураков делаете? Во дают!
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Все это понятно!

18 минут назад
Он сбил человека. Потом сам пришел в УВД потом расскаявился аж плитку на полу пришлосось менять все головой разбил. Ну и что дал ше?
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Василий

18 минут назад
Если бы не скрылся с места ДТП какой срок получил бы? Просто интересно
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