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Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам
Разрешен также въезд по визам с неистекшим сроком действия, выданным до 28 марта 2020 года.
Китай с 15 марта возобновляет выдачу туристических виз иностранным гражданам, - сообщает консульская служба Министерства иностранных дел КНР.
"Консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта. Решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы", - говорится в сообщении.
Также будет разрешен въезд по визам с неистекшим сроком действия, выданным до 28 марта 2020 года. Это позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга и Макао в южные регионы страны, - передает "Интерфакс".
На сайтах посольств КНР некоторых стран мира, в том числе США и Франции, появились сообщения о возобновлении оформления виз иностранным гражданам. На сайте посольства КНР в России такой информации пока нет.
Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Первые за почти три года туристические группы из России побывали в Китае, а китайские - в РФ. В понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на поездки в Китай в России очень высок, так как с марта 2020 года туристы не могли попасть в эту страну из-за пандемии. Сейчас туроператоры получают много запросов на поездки, но пока не могут их удовлетворить, так как не возобновлены безвизовые групповые туристические обмены.
"Консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта. Решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы", - говорится в сообщении.
Также будет разрешен въезд по визам с неистекшим сроком действия, выданным до 28 марта 2020 года. Это позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга и Макао в южные регионы страны, - передает "Интерфакс".
На сайтах посольств КНР некоторых стран мира, в том числе США и Франции, появились сообщения о возобновлении оформления виз иностранным гражданам. На сайте посольства КНР в России такой информации пока нет.
Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Первые за почти три года туристические группы из России побывали в Китае, а китайские - в РФ. В понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на поездки в Китай в России очень высок, так как с марта 2020 года туристы не могли попасть в эту страну из-за пандемии. Сейчас туроператоры получают много запросов на поездки, но пока не могут их удовлетворить, так как не возобновлены безвизовые групповые туристические обмены.