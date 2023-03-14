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Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам

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#Китай #визы

Разрешен также въезд по визам с неистекшим сроком действия, выданным до 28 марта 2020 года.

Китай с 15 марта возобновляет выдачу туристических виз иностранным гражданам, - сообщает консульская служба Министерства иностранных дел КНР.

"Консульства Китая за границей возобновят выдачу всех категорий виз иностранцам, начиная со среды, 15 марта. Решение принято для дальнейшего облегчения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Также будет разрешен въезд по визам с неистекшим сроком действия, выданным до 28 марта 2020 года. Это позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на остров Хайнань, пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга и Макао в южные регионы страны, - передает "Интерфакс".

На сайтах посольств КНР некоторых стран мира, в том числе США и Франции, появились сообщения о возобновлении оформления виз иностранным гражданам. На сайте посольства КНР в России такой информации пока нет.

Китай с 6 февраля снял ограничения на въезд и выезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Первые за почти три года туристические группы из России побывали в Китае, а китайские - в РФ. В понедельник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что спрос на поездки в Китай в России очень высок, так как с марта 2020 года туристы не могли попасть в эту страну из-за пандемии. Сейчас туроператоры получают много запросов на поездки, но пока не могут их удовлетворить, так как не возобновлены безвизовые групповые туристические обмены.
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#Китай #визы

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