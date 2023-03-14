В России

сегодня, 13:04

Россияне стали чаще обращаться за гарантийным ремонтом бытовой техники

102
#ремонт #бытовая техника

В связи с уходом иностранных компаний из России покупатели перешли на покупки отечественных и китайских моделей бытовой техники.

За прошедший год в России стали чаще обращаться за услугами по гарантийному ремонту мелкой бытовой техники, - пишет "Ъ" со ссылкой на источники среди поставщиков электроники.

"Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке",— отмечают источники.

По их словам, в основном ухудшилось качество малой бытовой техники низкой стоимости, называя среди брендов Scarlett, Kitfort, Redmond и других.

С прошлой весны многие иностранные производители бытовой техники, особенно известные международные бренды, решили ограничить поставки своей продукции в РФ, среди них Panasonic, Dyson, Tefal и другие. В результате российский рынок бытовой техники начал смещаться в сторону китайской и российской продукции.

в 2022 году в сегменте малой бытовой техники (чайники, утюги, фены и др.) было продано 50,8 млн устройств, что на 1,4% больше, чем в 2021 году. В деньгах этот показатель увеличился на 1,7%, до 223,5 млрд рублей.

"Из-за ухода ряда иностранных производителей потребители вынуждены переходить на технику отечественных и китайских компаний, таких как Scarlett, Polaris и Kitfort", - отмечают эксперты.

По их словам, число поломок и брака у отечественных и китайских брендов "немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники", поэтому количество гарантийных случаев действительно могло вырасти. Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится.

Наиболее часто покупатели возвращают на гарантийное обслуживание популярные товары, которые активно используются в быту, - рассказали в пресс-службе "Ситилинк", в частности, мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы. В то же время, по словам представителя ритейлера, доля обращений по сдаче техники на гарантийный ремонт в прошлом году "была стабильной и соответствовала предыдущему периоду".

В "М.Видео-Эльдорадо" также утверждают, что соотношение обращений, связанных с браком, и общего количества техники осталось на уровне 2019–2021 годов.

102
#ремонт #бытовая техника

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот
#дискредитация армии
Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот

сегодня, 12:00

В России
ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода
#санкции #ЕС
ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода

сегодня, 11:22

В России
В РФ стартовал завершающий этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП
#ТрАМП #беспилотник
В РФ стартовал завершающий этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП

сегодня, 10:39

В России
Певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске
#Розенбаум #госпитализация
Певец Александр Розенбаум был госпитализирован во время гастролей в Красноярске

сегодня, 09:56

В России
Маркетплейсы предложили уравнять в обязанностях с офлайн-магазинами

вчера, 17:04

В России
В Белгородской области система ПВО сбила 4 ракеты
#обстрел #Белгород
В Белгородской области система ПВО сбила 4 ракеты

вчера, 17:04

В России