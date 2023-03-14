сегодня, 13:04
Россияне стали чаще обращаться за гарантийным ремонтом бытовой техники
В связи с уходом иностранных компаний из России покупатели перешли на покупки отечественных и китайских моделей бытовой техники.
"Российские производители стараются удешевить и увеличить производство продукции для наращивания присутствия на рынке",— отмечают источники.
По их словам, в основном ухудшилось качество малой бытовой техники низкой стоимости, называя среди брендов Scarlett, Kitfort, Redmond и других.
С прошлой весны многие иностранные производители бытовой техники, особенно известные международные бренды, решили ограничить поставки своей продукции в РФ, среди них Panasonic, Dyson, Tefal и другие. В результате российский рынок бытовой техники начал смещаться в сторону китайской и российской продукции.
в 2022 году в сегменте малой бытовой техники (чайники, утюги, фены и др.) было продано 50,8 млн устройств, что на 1,4% больше, чем в 2021 году. В деньгах этот показатель увеличился на 1,7%, до 223,5 млрд рублей.
"Из-за ухода ряда иностранных производителей потребители вынуждены переходить на технику отечественных и китайских компаний, таких как Scarlett, Polaris и Kitfort", - отмечают эксперты.
По их словам, число поломок и брака у отечественных и китайских брендов "немного больше, чем у премиальной европейской и американской техники", поэтому количество гарантийных случаев действительно могло вырасти. Покупатели привыкли к лучшему качеству. Однако со временем придется привыкнуть и к нынешней реальности, так что число гарантийных случаев снизится.
Наиболее часто покупатели возвращают на гарантийное обслуживание популярные товары, которые активно используются в быту, - рассказали в пресс-службе "Ситилинк", в частности, мультиварки, мясорубки, пылесосы и парогенераторы. В то же время, по словам представителя ритейлера, доля обращений по сдаче техники на гарантийный ремонт в прошлом году "была стабильной и соответствовала предыдущему периоду".
В "М.Видео-Эльдорадо" также утверждают, что соотношение обращений, связанных с браком, и общего количества техники осталось на уровне 2019–2021 годов.