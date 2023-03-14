Общество

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Женщина из Измалковского района заплатила за квартиру в Сочи 4,3 миллиона рублей, но её не построили

8 811
#права потребителей
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Женщина из Измалковского района заплатила за квартиру в Сочи 4,3 миллиона рублей, но её не построили

Она обратилась в суд с иском о защите прав потребителя.

Елецкий городской суд рассматривает гражданское дело по иску уроженки Измалковского района о защите прав потребителя.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в мае 2021 года женщина обратилась в строительную компанию для покупки квартиры-студии в городе Сочи, где ей сообщили, что выбранного объекта в наличии нет, но квартиру из каталога построят в течении полугода.

Было заключено соглашение об оказании услуги по бронированию объекта недвижимости в коттеджном поселке и договор возмездного оказания консультационных услуг. Кроме того, со вторым ответчиком — индивидуальным предпринимателем был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка, а с третьим ответчиком — индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на выполнение монтажных работ.

Все договоры были подписаны в один момент, и женщина заплатила за будущую квартиру в Сочи 4 318 000 рублей.

После подписания договоров ей было передано информационное письмо о том, что все лица, участвующие в сделке, являются партнерами и совместно несут перед истцом ответственность на сумму сделки.

Но до сих пор ответчики так и не приступили к выполнению работ и исполнению обязательств, жильё не построено и не передано. Это вынудило женщину пойти в суд. 
8 811
#права потребителей
2

Комментарии (8)

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Смех

6 минут назад
Россиянка, просто, как икота. Скажи нашему человеку "дёшево, халява" он последние штаны снимет, займёт у всех, у кого можно и нельзя, но купится на халяву и деньги отдаст. Менталитет, нас воспитывали на сказке о щуке с золотой короной из проруби))))).
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гость

8 минут назад
Смех, Аллена Стэнфорд и Скотта Ротштайн просто хохочут над советскими облигациями))))
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Россиянка

18 минут назад
А говорят люди бедствуют в нашей стране,только деньги налево и направо раздают всем подряд даже не думая.Как так то?
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Смех

26 минут назад
Koммунист, да, Мавроди выглядит бедным родственником)))))
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Koммунист

37 минут назад
Смех, ну так это же первая в мире пирамида была.
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Есть хороший фильм.

38 минут назад
Генералы песчаных карьеров. За эти деньги она и там ничего не купила.!
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Смех

40 минут назад
Наши родители всю жизнь покупали облигации и подписывались на займы, помогая строительству коммунизма, и его тоже так и не построили. Напоследок "строители" в лице Рыжкова и Геращенко обесценили даже то, что народ умудрился в этих условиях отложить на сберкнижках, после чего вопрос о дальнейшем строительстве был снят с повестки дня))). Только вот в суд не обратишься))))).
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ваха

45 минут назад
За 4.300 в Сочи можно только туалет с удобствами купить
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