Женщина из Измалковского района заплатила за квартиру в Сочи 4,3 миллиона рублей, но её не построили

Она обратилась в суд с иском о защите прав потребителя.

Елецкий городской суд рассматривает гражданское дело по иску уроженки Измалковского района о защите прав потребителя.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в мае 2021 года женщина обратилась в строительную компанию для покупки квартиры-студии в городе Сочи, где ей сообщили, что выбранного объекта в наличии нет, но квартиру из каталога построят в течении полугода.



Было заключено соглашение об оказании услуги по бронированию объекта недвижимости в коттеджном поселке и договор возмездного оказания консультационных услуг. Кроме того, со вторым ответчиком — индивидуальным предпринимателем был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка, а с третьим ответчиком — индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на выполнение монтажных работ.



Все договоры были подписаны в один момент, и женщина заплатила за будущую квартиру в Сочи 4 318 000 рублей.



После подписания договоров ей было передано информационное письмо о том, что все лица, участвующие в сделке, являются партнерами и совместно несут перед истцом ответственность на сумму сделки.



Но до сих пор ответчики так и не приступили к выполнению работ и исполнению обязательств, жильё не построено и не передано. Это вынудило женщину пойти в суд.