В гараже на улице Ильича обнаружили тело 44-летнего мужчины

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственный отдел по Октябрьскому округу СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения в салоне автомобиля «ВАЗ» в гараже на улице Ильича в Липецке тела мужчины без признаков насильственной смерти.



Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, тело 44-летнего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти. Предположительно, он отравился угарным газом.



Сообщение об обнаружении трупа поступило в правоохранительные органы 13 марта в 18:40. По данным GOROD48, незадолго до этого мужчина поссорился с женой и решил пойти в гараж поработать.