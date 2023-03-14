Происшествия

16 минут назад

В гараже на улице Ильича обнаружили тело 44-летнего мужчины

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#труп
В гараже на улице Ильича обнаружили тело 44-летнего мужчины

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственный отдел по Октябрьскому округу СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту обнаружения в салоне автомобиля «ВАЗ» в гараже на улице Ильича в Липецке тела мужчины без признаков насильственной смерти.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, тело 44-летнего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти. Предположительно, он отравился угарным газом.

Сообщение об обнаружении трупа поступило в правоохранительные органы 13 марта в 18:40. По данным GOROD48, незадолго до этого мужчина поссорился с женой и решил пойти в гараж поработать.
330
#труп

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