В подошве спрятали телефон и шесть сим-карт

Такую посылку передали подследственному его родственники.

Сотрудники следственного изолятора №1 при досмотре посылки подследственному нашли мобильный телефон и шесть сим-карт, спрятанных в подошве обуви..«В исправительных учреждениях Липецкой области проводится комплекс мероприятий по профилактике передачи гражданами запрещенных предметов осужденным, но несмотря на это, родственники и иные лица, продолжают предпринимать различные попытки передачи запрещенных к хранению и использованию предметов», - отмечают в пресс-службе УФСИН Липецкой области.