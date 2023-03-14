Происшествия

46 минут назад

В подошве спрятали телефон и шесть сим-карт

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#УФСИН
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В подошве спрятали телефон и шесть сим-карт

Такую посылку передали подследственному его родственники.

Сотрудники следственного изолятора №1 при досмотре посылки подследственному нашли мобильный телефон и шесть сим-карт, спрятанных в подошве обуви..

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«В исправительных учреждениях Липецкой области проводится комплекс мероприятий по профилактике передачи гражданами запрещенных предметов осужденным, но несмотря на это, родственники и иные лица, продолжают предпринимать различные попытки передачи запрещенных к хранению и использованию предметов», - отмечают в пресс-службе УФСИН Липецкой области.
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#УФСИН
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Комментарии (2)

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Липчанин

27 минут назад
В этот бизнес посторонних не пустят
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Афин

37 минут назад
Несмотря на это, полагаю, звонки с зоны продолжаются?
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