В России

сегодня, 12:00

Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот

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#дискредитация армии

Его адвокат подтвердил факт возбуждения уголовного дела из-за публикации его подзащитного в соцсетях.

Следственное управление МВД по Рязанской области возбудило уголовное дело о повторной дискредитации ВС России в отношении жителя Рязанской области из-за публикации анекдота во "ВКонтакте", - сообщил адвокат фигуранта.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3. Из-за публикации во "ВКонтакте" <...> мужчина находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в ВК", — заявил он.

Анекдот был опубликован 9 ноября — в день, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области.

Ранее Касимовский районный суд Рязанской области оштрафовал жителя Рязанской области на 30 тысяч рублей за комментарии во "ВКонтакте". Тот "осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России", - говорилось в постановлении.

Мужчина подтвердил факт размещения им комментария, пояснив, что выражал свою личную позицию относительно событий на территории Украины, - передает РБК.

В конце февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за дискредитацию российских Вооруженных сил заведено 152 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров. По его словам, дискредитация армии несет "общественную опасность", а потому установленные за это санкции "вполне оправданы".

Ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК РФ в прошлом марте.

Ч. 1 ст. 280.3. УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, совершенные лицом после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.


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#дискредитация армии

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