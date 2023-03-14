В России
сегодня, 12:00
Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот
Его адвокат подтвердил факт возбуждения уголовного дела из-за публикации его подзащитного в соцсетях.
Следственное управление МВД по Рязанской области возбудило уголовное дело о повторной дискредитации ВС России в отношении жителя Рязанской области из-за публикации анекдота во "ВКонтакте", - сообщил адвокат фигуранта.
"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3. Из-за публикации во "ВКонтакте" <...> мужчина находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в ВК", — заявил он.
Анекдот был опубликован 9 ноября — в день, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области.
Ранее Касимовский районный суд Рязанской области оштрафовал жителя Рязанской области на 30 тысяч рублей за комментарии во "ВКонтакте". Тот "осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России", - говорилось в постановлении.
Мужчина подтвердил факт размещения им комментария, пояснив, что выражал свою личную позицию относительно событий на территории Украины, - передает РБК.
В конце февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за дискредитацию российских Вооруженных сил заведено 152 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров. По его словам, дискредитация армии несет "общественную опасность", а потому установленные за это санкции "вполне оправданы".
Ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК РФ в прошлом марте.
Ч. 1 ст. 280.3. УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, совершенные лицом после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.
"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3. Из-за публикации во "ВКонтакте" <...> мужчина находится дома в городе Касимове Рязанской области. Действительно, поводом явилась публикация анекдота в ВК", — заявил он.
Анекдот был опубликован 9 ноября — в день, когда министр обороны Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области.
Ранее Касимовский районный суд Рязанской области оштрафовал жителя Рязанской области на 30 тысяч рублей за комментарии во "ВКонтакте". Тот "осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России", - говорилось в постановлении.
Мужчина подтвердил факт размещения им комментария, пояснив, что выражал свою личную позицию относительно событий на территории Украины, - передает РБК.
В конце февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за дискредитацию российских Вооруженных сил заведено 152 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров. По его словам, дискредитация армии несет "общественную опасность", а потому установленные за это санкции "вполне оправданы".
Ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования российской армии) появилась в УК РФ в прошлом марте.
Ч. 1 ст. 280.3. УК России (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, совершенные лицом после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.