Коронавирус

48 минут назад

От COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области умерли 3 960 человек

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#коронавирус
От COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области умерли 3 960 человек

Общее число выявленных случаев болезни достигло 180 496.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 86 новых случаев COVID-19, госпитализированы 17 заболевших, выздоровели 122 человека. Один человек от болезни умер. 

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в области зарегистрированы 180 496 случаев COVID-19, болезнь перенесли 175 422 человека, 3 960 человек от COVID-19 умерли.

Среди регионов Центрального Черноземья по суточной заболеваемости лидирует Воронежская область — в ней за прошедший день выявлены 475 случаев COVID-19. В Рязанской области зарегистрирован 101 случай болезни, в Орловской области — 79, в Курской области — 67, в Тамбовской области — 63, в Тульской области — 39. По одному смертельному случаю отмечены в Рязанской и Орловской областях.

В России за сутки зарегистрированы 9 526 случаев COVID-19, госпитализированы 1 840 человек, выздоровели 12 406 человек, умерли 44 человека.

С начала эпидемии в стране выявлены 22 442 887 случаев COVID-19, выздоровели 21 792 012 человек, умерли — 396 664.
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#коронавирус

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