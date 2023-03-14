Происшествия

сегодня, 10:45

«Ниссан» попал под «КамАЗ» под Липецком

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#авария #ДТП
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В аварии получила травму семилетняя девочка.

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Вечером 13 марта на окружной трассе под Липецком в районе елецкого виадука столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и грузовик «КамАЗа». В аварии пострадал ребенок.

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По одной из версий, авария произошла, когда 61-летняя женщина-водитель «Ниссана» попыталась развернутся в неположенном месте. После столкновения легковушка и грузовик выехали на  встречную полосу.

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Как рассказывают очевидцы ДТП, женщина-водитель вместе с семилетней пассажиркой уехали на попутном транспорте в больницу. По данным ГИБДД, медицинская помощь потребовалась ребенку. 

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Прибывшие пожарные смывали с проезжей части топливо, вытекшее из бака грузовика.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Ну

33 минуты назад
Развернуться с мягким пишется, попыталась, что сделать-развернуться. Граматеиии......
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Дамы!

сегодня, 10:56
Сидите дома!!!
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