«Ниссан» попал под «КамАЗ» под Липецком

В аварии получила травму семилетняя девочка.

Вечером 13 марта на окружной трассе под Липецком в районе елецкого виадука столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и грузовик «КамАЗа». В аварии пострадал ребенок.По одной из версий, авария произошла, когда 61-летняя женщина-водитель «Ниссана» попыталась развернутся в неположенном месте. После столкновения легковушка и грузовик выехали на встречную полосу.Как рассказывают очевидцы ДТП, женщина-водитель вместе с семилетней пассажиркой уехали на попутном транспорте в больницу. По данным ГИБДД, медицинская помощь потребовалась ребенку.Прибывшие пожарные смывали с проезжей части топливо, вытекшее из бака грузовика.