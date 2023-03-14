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В РФ стартовал завершающий этап наземных испытаний транспортного беспилотника ТрАМП
Транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету, проходит сейчас завершающий этап наземных испытаний.
Специалисты занимаются проверкой и отладкой систем и механизмов управления дроном. Для уточнения расчетных параметров выполняется серия пробежек без отрыва от полосы. В ближайшее время на машину будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек.
Двигатель расположен в передней части фюзеляжа. Фюзеляж в центральной части имеет значительное, но плавное расширение в месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров. С двух сторон грузового отсека – раскрывающиеся створки, образующие при раскрытии большой проем для облегчения погрузки-выгрузки габаритных грузов. За дверцами предусмотрены ниши для убирающихся задних стоек шасси.
"ТрАМП завершает программу наземных испытаний - уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", - заявил источник в оборонно-промышленном комплексе. Ранее он сообщал, что беспилотник способен перебросить до 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км. Особенностью машины является большой грузовой отсек объемом 2650 л, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата – 195 км/ч, крейсерский потолок - 3 км. Первый полет опытного образца запланирован на апрель.
"ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам — на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", — пояснил информированный источник.
По его словам, дрон планируют поднять в воздух в апреле. Он отметили, что разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов.