Общество

46 минут назад

В Становлянском районе восстановлена размытая паводком плотина

216
#паводок #половодье
2
В Становлянском районе восстановлена размытая паводком плотина

Восстановлена плотина на участке дороги Телегино – Поддолгое.

Плотина на участке дороги «Телегино – Поддолгое», которую размыло весенним паводком, оперативно восстановлена. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Становлянского района Сергей Никитин. 

EADED317-7E05-4C1A-8337-FB0AE929217D.jpeg
0662B1E5-6F2C-471F-9B3D-857C8CCE49CA.jpeg
539D290E-0154-411E-906E-0478688AD581.jpeg

Помощь в решении этой задачи руководству администрации Телегинского сельского поселения оказала одна из агрофирм.

Фото - t.me/astanovoe
 

216
#паводок #половодье
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Геномная экспертиза позволила раскрыть ограбление и изнасилование 16-летней давности
Геномная экспертиза позволила раскрыть ограбление и изнасилование 16-летней давности

сегодня, 09:13

Общество
У стадиона «Металлург» провалился асфальт
#отключения #утечка
3
У стадиона «Металлург» провалился асфальт

сегодня, 09:09

Общество
Сегодня в Липецке: как устроить парковку перед домом по закону и сколько зарабатывают врачи?
#Сегодня в Липецке
14
Сегодня в Липецке: как устроить парковку перед домом по закону и сколько зарабатывают врачи?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: большая вода, неожиданные долги и птички Сокольского моста
#паводок #коммунальные платежи #Сокольский мост
3
Липецкая вечЁрка: большая вода, неожиданные долги и птички Сокольского моста

вчера, 20:23

Общество
На улице Гоголя образовался провал
#дорога
8
На улице Гоголя образовался провал

вчера, 19:48

Общество
«Птичку жалко»: советских чугунных соколов заменят пластиковыми
#Сокольский мост
69
«Птичку жалко»: советских чугунных соколов заменят пластиковыми

вчера, 17:40

Общество