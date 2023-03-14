Общество
46 минут назад
В Становлянском районе восстановлена размытая паводком плотина
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Восстановлена плотина на участке дороги Телегино – Поддолгое.
Плотина на участке дороги «Телегино – Поддолгое», которую размыло весенним паводком, оперативно восстановлена. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Становлянского района Сергей Никитин.
Помощь в решении этой задачи руководству администрации Телегинского сельского поселения оказала одна из агрофирм.
Фото - t.me/astanovoe
Помощь в решении этой задачи руководству администрации Телегинского сельского поселения оказала одна из агрофирм.
Фото - t.me/astanovoe
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