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Геномная экспертиза позволила раскрыть ограбление и изнасилование 16-летней давности

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Геномная экспертиза позволила раскрыть ограбление и изнасилование 16-летней давности

Оказалось, что предполагаемый насильник отбывал срок за мошенничество и кражу в одной из липецких колоний. Новое дело, о грабеже и изнасиловании, направлено в суд. 

Елецкий следственный отдел СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела 37-летнего рецидивиста, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж), ч. 1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Следствие пришло к выводу, что именно этот мужчина 16 лет назад напал на липчанку.

Рано утром 16 октября 2006 года у жилого дома на улице Звездной в Липецке была ограблена и изнасилована 22-летняя девушка. Преступник выхватил из рук торопившейся на работу девушки сумку и сбил ее с ног ударом кулака в лицо. Затем он ударил ее еще раз, отнял золотые украшения, и изнасиловал. С места преступления насильник скрылся с ценными вещами девушки стоимостью более 22 тысяч рублей.

«Совершенное в условиях неочевидности преступление долгое время оставалось нераскрытым, какой-либо информации о насильнике не имелось. Однако работа специально созданной в следственном управлении аналитической группы, в составе которой следователи и криминалисты регионального СКР, оперативные сотрудники полиции, по установлению личности преступника дала положительные результаты. В ходе дополнительного изучения уголовного дела было принято решение о проверке доказательств и следов преступления с использованием новейших методов ДНК-исследования.

В результате проверки по федеральной базе данных геномной информации генотипического профиля насильника, чей биологический материал был обнаружен 16 лет назад на месте преступления и при осмотре потерпевшей, выявлено совпадение с генетическим профилем 39-летнего липчанина, осужденного в марте 2021 года за кражу и мошенничество и отбывающего наказание в одной из колоний Липецка», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

При проведении следственных действий потерпевшая опознала обвиняемого. Вину в совершении тяжких преступлений он не признал. Вместе с этим проведена кропотливая работа по сбору доказательств. Практическую и методическую помощь в расследовании уголовного дела обеспечивали следователи-криминалисты, которые организовали и приняли участие в проведении ключевых следственных действий. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.


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