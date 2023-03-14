Сегодня в Липецке: как устроить парковку перед домом по закону и сколько зарабатывают врачи?

Рассказываем всё самое необходимое про наступающую субботу.

Весна уже окончательно пришла?

Погода в Липецке вполне весенняя, даже не для начала марта. Сегодня обещают от 5 до 7 градусов тепла, без осадков.







Кто сегодня без воды

Воду сегодня отключат в трёх районах Липецка и селе Косырёвка. Причём самые длительные отключения уже начались – с полуночи и до 20:00 сегодняшнего дня. Не повезло жителям проспекта Мира, 5 и 7.

С 10:00 до 20:00 временные неудобства придут в дома на новых микрорайонах – на проспекте 50 лет СССР, 41, 43, 45, 47; улицы Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42; Кривенкова, 3, 5; на Стаханова, 26, 28, 30, 30а; на бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20.







В районе Дикого и прилегающих к нему территориях в это же время пересохнут краны с холодной водой на улице Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 81, 83; Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, ст. 5, 6, 39, 41, 43, 45, 47; Киевской, №№ 1, 34, 36; проспекте Победы, 29, 47а, 51, 51а, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 57 по проспекту Победы, а также в частном секторе улиц Верещагина, Володарского, Депутатской, Киевской, Кирова, Чкалова.

День без воды проживут сегодня и жители Косырёвки на улице Ленина, 1а, 1б; Новой, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21; Орловской, 42, 42а; Советской, 61.

Пробки

С самого утра потоки машин устремились в разных направлениях. Основная нагружка, как обычно. Падает на проспект Победы, улицы Московскуй, Гагарина, Катукова, Водопьянова, Циолковского, Терешковой, Студёновскую, проспект Мира и Воронежское шоссе.

Там и образуются первые пробки. Если вы выезжаете из дома, а тем более планируете движение по указанным улицам, но сначала лучше изучите «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Возможно, уже пора искать другой маршрут в объезд, а ваш любимый давно стоит.

«Весна с симфоническим оркестром»

Симфонический оркестр Липецкой филармонии и дирижёр Большого театра Айрат Кашаев приглашают желающих сегодня в 19:00 в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) .







Кашаев – ученик не кого-нибудь, а великого дирижёра Геннадия Рождественского. Любопытно, что именно сегодня в Москве на доме, где жил Мастер, по инициативе Большого театра и Московской консерватории откроют мемориальную доску в честь Рождественского. И именно своему учителю гость Липецка посвятит весенний концерт, в котором прозвучат произведения П. Чайковского, С. Прокофьева, Ж. Массне, Дж. Пуччини, И. Штрауса, А. Маркеса.



Для липчан будут петь солисты филармонии Наталья Плюснина (сопрано), Артём Тарасов (баритон). А солировать на скрипке будет ещё одна гостья из столицы Агафия Григорьева.

Библия

Библиотеки – давным-давно уже не просто книгохранилища, где берут почитать литературу. Это серьёзные культурные центры, которые проводят свои интересные мероприятия, в штат приняты соответствующие профессионалы и т.д

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина,31а) сегодня порадует двумя необычными мероприятиями. В 11:30 здесь пройдёт православный час: «В начале было Слово…». Разговор пойдет о главной книге христианства —Библии (или Священном писании). Иерей Христорождественского кафедрального собора Виктор Архипкин расскажет о том, что такое Библия, кем были ее авторы, из каких частей она состоит и зачем это надо читать.

Кроме того, участники познавательного часа узнают о великом деянии святых просветителей Кирилла и Мефодия, о создании славянской азбуки и переводе Священного Писания на славянский язык.

Фэнтези

В 14:00 здесь же состоится командная игра-квест «Книжный дозор». Приглашают всех, кто разбирается в жанре фэнтази. Участникам предстоит пройти 6 локаций, которые будут связаны с сюжетом одноименной книги, и выполнить непростые задания. Ребята пройдут испытания 5 фракций: эрудиции, бесстрашия, дружелюбия, искренности и альтруизма, сразятся в настольной игре в поисках жизненно необходимого вещества на планете Арракис, постараются не заблудиться в лабиринте фавна, найдут светлых и темных персонажей «Дозоров», перенесутся в магический и волшебный мир кино и угадают произведения, которые легли в основу любимых фэнтези-фильмов.

Рахманинов

В Липецке продолжают праздновать 150-летие со дня рождения великого композитора. В 18:00 музыкально-поэтический вечер «Вдохновенный поэт звуков» пройдёт в Детской школе искусств №6 на проезде Сержанта Кувшинова, 4.







Ученики школы приготовили для зрителей концертные номера, в первую очередь из произведений Рахманинова.

Хотите, закрыть двор для автомосделать закрытую парковкубилей? Оформляйте это по закону

Сотрудники мэрии Липецка активизировали борьбу с незаконными ограждениями во дворах. Только вчера они спилили столбы с цепочкой, которыми огородил часть территории для стоянки своего личного автомобиля предприимчивый житель дома на Космонавтов, 44/1. А на улице Космонавтов, 29/4 сегодня снесли ограду у парковочного кармана.



Сами конструкции конфисковали, забрать ей с муниципального склада можно будет в течение месяца. Но для этого потребуется оплатить штраф – от 500 до 3 тысяч рублей. Всего с начала года сотрудники департамента развития территории демонтировали незаконно установленные конструкций по 9-ти адресам, а в прошлом – по 55-ти.

Организовать парковку во дворе можно законным способом в рамках программы благоустройства «Мой двор». У программы три обязательных условия: наличие ТОС, 1% софинансирования со стороны жителей и принятие обновлённой площадки на баланс. Получить консультацию и включиться в программу помогут в территориальном управлении по месту жительства.



Сколько зарабатывают врачи



Сегодня поговорим о медицине. Её качество говорит о том, сколько профессионалов сумели привлечь в здравоохранение, а в конечном итоге – от зарплаты докторов. По данным сервиса по поиску работа HeadHunter, самими высокооплачиваемыми в Липецкой области на данный момент являются врачи функциональной диагностики: в среднем работодатели предлагают им 80 000 рублей. На втором месте хирурги - 70 000, на третьем неврологи - 67 500. Далее врачи УЗИ-диагностики – 65 000, анестезиологи, гинекологи и терапевты – 60 000, Самую скромную зарплату предлагают педиатрам - 55 490 руб.







При этом в Липецкой области по-прежнему наблюдается нехватка специалистов-медиков. Больше всех не хватает врачей функциональной диагностики, онкологов, кардиологов, травматологов, наркологов, и неврологов. На 1 резюме приходится 10 вакансий! У терапевтов, ортопедов, психиатров и хирургов – 10 вакансий на 2 резюме, у хирургов – на 3.

А больше всех у нас стоматологов. По сведением hh.ru, на 10 вакансий приходится 11 специалистов. Как пел Владимир Высоцкий, «где же на всех зубов найти?».

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но окружающий мир непредсказуем, капризен и требует к себе внимания. Следить за новостями – это не мода, а современная необходимость. Липчанам в этом плане проще, у них всегда под рукой GOROD48 , где в любое время суток можно узнать все самое интересное и полезное. Чаще заходите на сайт, который мы обновляем ради вас. Ждём вас снова и снова.