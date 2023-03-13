Спорт

сегодня, 19:31

В ЦФО теперь «рулят» липецкие шахматисты

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#Шахматы #Илья Григорьев #Семён Казьмин
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В ЦФО теперь «рулят» липецкие шахматисты

И в рапиде, и в блице чемпион Григорьев, в Казьмин - третий.

Соревнования ЦФО редко превращаются в «разборки» почти исключительно между липецкими спортсменами, но что не удаётся дзюдоистам, боксёрам, футболистам продемонстрировали мастера шахмат.

Чемпионаты Центрального федерального округа по быстрым шахматам и блицу в столичном отеле «Ершово» прошли под диктовку наших земляков.

Первое место в быстрых шахматах (рапид) завоевал 22-летний мастер FIDE Илья Григорьев, который из 9-ти партий выиграл восемь.

Единственным, кто сумел нанести поражение чемпиону в 3-м туре стал 19-летний земляк Семён Казьмин – 7 очков. Казьмину эта победа помогла занять 3-е место. Вклиниться на пьедестал почёта между нашими шахматистами сумел только 48-летний Дмитрий Родин, набравший 7,5. Казьмин сыграл с Родиным вничью, а Григорьев его обыграл.

В блице, где игрокам даётся ещё меньше времени на обдумывание ходов (10 минут на партию, в быстрых шахматах – 15) тройка призёров расположилась таким же образом: Григорьев – чемпион, следом Родин и Казьмин.

Илья набрал 9,5 очков из 11 возможных, потерпел одно-единственное поражение в 7-м туре от москвича Кирилла Климовца (итоговое – 7-е место) и сыграл вничью с Казьминым, а остальные партии выиграл. Казьмин обыграл Родина, набрал 8 очков, но уступил воронежцу по личному рейтингу.

В соревнованиях приняли участие 25 шахматистов, среди которых, два международных мастера и два мастера FIDE.

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#Шахматы #Илья Григорьев #Семён Казьмин
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