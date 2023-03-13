Липецкие девушки-борцы вывезли «золотой запас Якутии»

Олеся и Алина в составе сборной России взяли медали международного турнира с участием 13-ти стран.

Две воспитанницы липецкой СШОР №9 стали призёрками международного турнира в Якутске среди юниоров и юниорок до 21 года (2003-05 г.р.), посвященных памяти самого известного якутского борца олимпийского чемпиона-1972 Романа Дмитриева.

В весовой категории до 68 кг на вторую строчку пьедестала почёта шагнула Олеся Безуглова. Могла бы и на первую, но после 3-х побед в финале наша спортсменка уступила по очкам хозяйке ковра якутянке Лилиане Рожиной. В полуфинале Олеся красиво победила соперницу из Кыргизстана.

Драматично сложилось выступление Алины Рыбкиной в категории до 65 кг. Наша девушка победила трёх соперниц из разных стран, а в полуфинале споткнулась на своей соотечественнице Кристине Братчиковой из Краснодарского края. Эти спортсменки являются давними соперницами, встречались между собой не раз, но здесь удача улыбнулась южанке.

Братчикова затем стала победительницей соревнований, в финале взяв верх над Дианой Глазуновой из Белоруссии. А Рыбкиной тоже пришлось встречаться с белорусской соперницей, но в поединке за 3-е место, который наша девушка выиграла и получила «бронзу».

За свои результаты девчата получили премии: «серебряная» Безуглова – 25 тысяч рублей, «бронзовая» Рыбкина – 15 тысяч.

- Забрали и вывезли «золотой запас Якутии», - пошутил тренер СШОР №9 и клуба «Богатырь» Сергей Яковлев, который и воспитал спортсменок. Сейчас обе девушки уже учатся и тренируются в Санкт-Петербурге.

Турнир в Якутске собрал около 250 борцов. В сборной России выступали представители 27 регионов, а их соперниками были борцы из 12-ти стран: Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Молдовы, Греции, Ирана, Индии и Монголии.

В соревнованиях девушек 5 «золотых» медалей завоевали представительницы России, по одной – Азербайджана, Белоруссии и Киргизии. У юношей 5 наград высшей пробы на счету борцов из Ирана, 4 у россиян, 1 у белорусов.