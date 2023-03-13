В Диком и Косыревке отключат холодную воду

Отключения холодной воды 14 марта в нескольких районах Липецка будут связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





С 00:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 5а, 7 по проспекту Мира – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 5а.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Дикого и прилегающей к нему части проспекта Победы – в домах №№ 29, 47а, 51, 51а, 51/1, 51/2, 51/3, 55, 57 по проспекту Победы, №№ 1, 34, 36 по улице Киевской, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, ст. 5, 6, 39, 41, 43, 45, 47 по улице Индустриальной, в ЦТП ПАО «Квадра», в частном секторе улиц Депутатской, Киевской, Володарского, Верещагина, Кирова, Чкалова. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы,47а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в селе Косыревка: в домах №№ 1а, 1б по улице Ленина, №№ 42, 42а по улице Орловской, № 61а по улице Советской, строение1 и дома №№ 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21 по улице Новой, в частном секторе улиц Ленина, Советской, в котельной «Косыревка» МУП «Липецктеплосеть». Воду подвезут к дому № 20 по улице Новой.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 28, 30, 30а по улице Стаханова, №№ 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 3, 5 по улице Кривенкова, №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 по бульвару Шубина. Цистерна с водой подъедет к дому № 28 по улице Катукова.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



