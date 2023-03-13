Общество

сегодня, 17:35

Отец двоих детей задолжал на их содержание более 600 000 рублей — возбуждены два уголовных дела

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#дети #алименты
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Отец двоих детей задолжал на их содержание более 600 000 рублей — возбуждены два уголовных дела

Привлечение к административной ответственности мужчину не вразумило.

В Лебедянском районе мужчина задолжал на содержание на двух детей более 600 000 рублей.

«Мужчина не обременял себя обязанностью по их содержанию, нигде не работал, мер к трудоустройству не принимал, в связи с чем образовалась задолженность и отец был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.

Но и после этого мужчина продолжил не выплачивать алименты, в результате было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 157 УК РФ.

Теперь отцу грозит до года лишения свободы.
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#дети #алименты
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