Отец двоих детей задолжал на их содержание более 600 000 рублей — возбуждены два уголовных дела

Привлечение к административной ответственности мужчину не вразумило.

В Лебедянском районе мужчина задолжал на содержание на двух детей более 600 000 рублей.



«Мужчина не обременял себя обязанностью по их содержанию, нигде не работал, мер к трудоустройству не принимал, в связи с чем образовалась задолженность и отец был привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.



Но и после этого мужчина продолжил не выплачивать алименты, в результате было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 157 УК РФ.



Теперь отцу грозит до года лишения свободы.