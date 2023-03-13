В Грязях женщина под чужим именем взяла займ в микрофинансовой организации

Она осуждена за ложные сведения при заключении кредитного договора.

Мировой судья Грязинского судебного участка №4 вынес приговор 22-летней женщине по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 октября 2021 года женщина зарегистрировалась на сайте микрофинансовой организации, создав личный кабинет на чужое имя. Впоследствии 14 октября она заключила договор на сумму 3 тысячи рублей, которые не вернула.



В суде женщина полностью признала вину. Её приговорили к 4 месяцам ограничения свободы с возложением обязанностей не выезжать за пределы района, не изменять место жительства. Также она должна вернуть 3 тысячи рублей микрофинансовой организации.

