Происшествия

34 минуты назад

В Грязях женщина под чужим именем взяла займ в микрофинансовой организации

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#мошенничество
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В Грязях женщина под чужим именем взяла займ в микрофинансовой организации

Она осуждена за ложные сведения при заключении кредитного договора.

Мировой судья Грязинского судебного участка №4 вынес приговор 22-летней женщине по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 10 октября 2021 года женщина зарегистрировалась на сайте микрофинансовой организации, создав личный кабинет на чужое имя. Впоследствии 14 октября она заключила договор на сумму 3 тысячи рублей, которые не вернула.

В суде женщина полностью признала вину. Её приговорили к 4 месяцам ограничения свободы с возложением обязанностей не выезжать за пределы района, не изменять место жительства. Также она должна вернуть 3 тысячи рублей микрофинансовой организации.
313
#мошенничество
1

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