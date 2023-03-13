Липчанин переплатил за две бутылки коньяка 5705 рублей: в краже денег подозревают курьера

По версии следствия, подозреваемый при перечислении средств ввел сумму, которая сильно превысила стоимость заказа.

Липчанин обманули при покупке коньяка. Как сообщает пресс-служба полиции, 60-летний липчанин заказал через службу доставки две бутылки коньяка. Товар привёз 52-летний курьер, которого покупатель попросил помочь перевести деньги за покупку.



По версии следствия, подозреваемый при перечислении средств ввел сумму, которая превысила стоимость заказа на 5 705 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Курьеру грозит до шести лет лишения свободы.