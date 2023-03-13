Происшествия

сегодня, 16:34

Липчанин переплатил за две бутылки коньяка 5705 рублей: в краже денег подозревают курьера

1 373
#кража
2
Липчанин переплатил за две бутылки коньяка 5705 рублей: в краже денег подозревают курьера

По версии следствия, подозреваемый при перечислении средств ввел сумму, которая сильно превысила стоимость заказа.

Липчанин обманули при покупке коньяка. Как сообщает пресс-служба полиции, 60-летний липчанин заказал через службу доставки две бутылки коньяка. Товар привёз 52-летний курьер, которого покупатель попросил помочь перевести деньги за покупку.

По версии следствия, подозреваемый при перечислении средств ввел сумму, которая превысила стоимость заказа на 5 705 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Курьеру грозит до шести лет лишения свободы.
1 373
#кража
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шапокляк

33 минуты назад
Через службы доставки запрещено заказывать алкоголь. Пока что. Так что потерпевший сам является соучастником в некоторой мере
ответить

Еще в рубрике

В Грязях женщина под чужим именем взяла займ в микрофинансовой организации
#мошенничество
В Грязях женщина под чужим именем взяла займ в микрофинансовой организации

32 минуты назад

Происшествия
С 20-летней липчанки требовали 30 000 рублей за то, чтобы её интимные фото не всплыли в соцсетях
#вымогательство
3
С 20-летней липчанки требовали 30 000 рублей за то, чтобы её интимные фото не всплыли в соцсетях

53 минуты назад

Происшествия
Прокуратура проверит проблемную детскую площадку на улице Бехтеева
#ветер #детская площадка #ЖКХ
Прокуратура проверит проблемную детскую площадку на улице Бехтеева

сегодня, 16:16

Происшествия
В Липецке начался суд над предполагаемым курьером мошенников
#мошенничество
9
В Липецке начался суд над предполагаемым курьером мошенников

сегодня, 15:06

Происшествия
Липчане жалуются на небезопасность второй беседки на улице Бехтеева
#ветер #ЖКХ
1
Липчане жалуются на небезопасность второй беседки на улице Бехтеева

сегодня, 14:13

Происшествия
Спасатели пришли на помощь провалившейся под лед женщине
#лед #спасатели
Спасатели пришли на помощь провалившейся под лед женщине

сегодня, 14:07

Происшествия