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Чиновники объяснили сокращение ставок в ДК Курской области нехваткой денег
Коллектив Льговского районного Дома культуры пожаловался на сокращение ставок. Администрация район объяснила такое решение нехваткой денег.
— Сейчас на этих ставках работают практически одни пенсионеры. И после сокращений они, естественно, уйдут. Кто после них придёт на это место? Никто. Молодёжь не хочет идти. Здоровому мужику работать на 15 тысяч рублей нереально. Сейчас за одну ставку платят 37628 рублей. На руки выходит примерно 30 тысяч. У нас всего 13 человек работают на полную ставку. А за полставки получают на руки около 14 – 15 тысяч рублей, — рассказал один из сотрудников.
Первый заместитель главы администрации Льговского района Станислав Воронцов пояснил, что оптимизация штата РДК — вынужденная мера и сослался на протокол согласования основных параметров бюджета Льговского района. Там в пункте 4 говорится, что в связи с непростой экономической ситуацией «необходимо обеспечить проведение анализа нагрузки работников и эффективности их работы по всем муниципальным учреждениям».
Как говорит Воронцов, они не сократили ставки тех, кто занимает основные должности: режиссёра, хореографа, звукооператора, потому что на них держится работа Дома культуры.
—А вот администратор работал на 0,75 ставки, теперь будет на 0,5. Заведующая костюмерной работала на 0,75. Я спросил, в чём заключается её работа. Оказалось, что она выдаёт костюмы и принимает. На этой должности работает бабушка73 лет, если не больше. И мы оставляем ей 0,45 ставки, а сокращение составит 0,25 ставки. А с методистами – по другой причине. Раньше сельских филиалов было 25, теперь – 16. Но мы людей не выбросили на улицу, просто двое методистов будут работать на полставки, — объяснил Станислав Воронцов.
По его словам, средняя зарплата в сфере культуре у них составляет 41 тысячу рублей, а работающий на полставки сотрудник получает примерно 20 тысяч рублей.